宏福苑火災｜多人仍被困　宏道閣九旬婦印傭失聯　家屬焦急求助

【11月27日上午9時45分更新】記者再向何婆婆的家屬了解最新情況，孫女余小姐指仍未有嫲嫲及外傭的消息，但已向警方登記資料，現在正等待消防上門救援。



大埔宏福苑發生五級火災，導致多人死傷。火警至晚上仍未救熄，多棟大廈仍陷入火海之中，持續有被困的居民報警求救。《香港01》亦接獲市民求助，指90歲坐輪椅的姓何媽媽及30多歲、操普通話的印尼外傭，被困在宏道閣22樓07室。余先生指，在火警發生時已立即致電母親的手提電話，並一直持續通話，亦有報警求助，救援部門已獲悉兩人被困的消息，惟至傍晚6時半，母親通話突然中斷，再未能打通，印尼外傭手機無人接聽，而WhatsApp她沒設定最後上線時間，故無法確定她是否仍安全。余先生與家人在大廈附近焦急等候消息，因求助無援，只能向《香港01》求助。何婆婆至晚上9時45分仍未有任何消息。



《香港01》的直播連結中，亦不斷有網民指單位有人被困，並有人不斷留言提供單位號碼。網上亦有人留言指宏昌樓有母親及嬰兒被困屋內未能離開，更不斷嘔吐。



消防處於晚上交代事件時表示，如市民仍被困，最好關好門窗，用濕毛巾及膠紙封門窗，致電消防講低單位號碼及人數，消防處同事會努力及不斷嘗試救援。消防處指有單位仍火光熊熊，現場溫度非常高，消防進入大廈滅火時亦遇到高溫，部分樓層仍未能到達，人員已經通訊中心再致電聯絡市民，一能夠進攻到去上層的單位，便會帶他們到安全地方。



另外，有市民自發開設一個試算表供宏福苑各廈居民填寫。由於屬自發性質，內容未必準確。晚上9時所見，試算表上大部分單位尚未有人填寫。