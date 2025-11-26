宏福苑五級火｜蕭倩文：關注棚架網阻燃性　一般需點燃4秒作測試

大埔宏福苑今日（26日）發生五級火，事件已造成13人死亡，包括一名消防員，另外多人受傷。火警首先於宏昌閣外牆棚架起火，其後蔓延到宏泰閣等樓宇，至晚上8時屋苑內7座大廈均受波及，不時居民仍被困單位內，消防仍然努力拯救。



工業傷亡權益會總幹事蕭倩文到威爾斯親王醫院了解，指現階段暫未接獲傷者有牽涉工人。她表示，一般大型棚架工程的棚網，根據法例要求，需具阻燃性，而據行內做法，更需要在鋪設後進行測試，燃燒布料足足4秒，若在3秒內火勢沒有蔓延先為之合標。蕭關注，涉事宏福苑的棚架紗網是否合標準，若不符合規例，促請嚴懲。



宏福苑被火焰吞噬，至少四幢大廈被波及陷入火海，消防持續射水撲火。（羅日昇攝）

蕭倩文關注，涉事宏福苑的棚架紗網是否合標準。（左朗星攝）

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，有關棚架網問題，根據法例搭建竹棚時，棚網需要阻燃性。有關具阻燃性的棚網，一幅面積1.5米x15米，價格超過$110元，而沒有阻燃性的價格會低一截。而行內一般做法是，需要測試點燃棚網足足4秒，然後在3秒內留意火勢有否蔓延，若沒有才能證明助燃能力符合標準。

她又指，工務工程對有關棚網要求較為嚴謹，惟私人工程似乎未有嚴格規定。她敦促，相關部門應透過事件的深刻教訓，了解意外原因。若起因牽涉棚網問題，有人違法不符合規例，必需嚴懲。

翻查資料，根據屋宇署《建築物拆卸作業守則2004年》 中有訂明拆卸工程所用防水油布的阻燃要求。為防止火勢蔓延，所有正在興建、拆卸，或進行裝或或修葺工程的建築物 ，所有遮蓋其外圍棚架所用的塑膠帆布應具備阻燃特性。

而根據勞工處《竹棚架工作安全守則》，所有裝在棚架表面的保護網、保護幕、防水油布或塑膠帆布，都必須具備阻燃特性，而且要符合認可標準。

宏福苑被火焰吞噬，至少四幢大廈被波及陷入火海。（香港01直播截圖）

大埔宏福苑五級 ，其中一名傷者被送到威爾斯親王醫院救治。（左朗星攝）

宏福苑宏昌閣外牆有棚架起火，其後蔓延到宏泰閣等樓宇。（林振華攝）

大埔今午發生五級火警。下午2時51分，宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，驚動多人報案。消防到場動用一隊搜救隊撲救，火警於下午3時02分升為三級，至下午3時34分再升為四級，至6時22分升為五級，據知現場頻繁傳出爆炸聲，有多名居民求助，稱未能逃生，入夜後仍有人報警求助，指被困單位或天台，亦有人報案指與家人失聯。

網上圖片及影片可見，現場火光熊熊，大量濃煙席捲半空。消防處呼籲附近居民盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定，避免前往受火警事故影響的地區。