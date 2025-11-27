大埔宏福苑火災｜消防評估滅火人手足夠　李家超感謝周邊城市關心

大埔宏福苑周三（26日）發生傷亡慘重的五級火，蔓延至7座大廈，釀成數十人死亡，30多人留醫，另有近300人失聯，大火至周四（27日）凌晨仍未救熄。周三晚上網民上傳相片，指在內地深圳蓮塘口岸附近，目擊大批內地消防車隊聚集，有序地前進，有人估計他們可能會過境前往大埔協助救火。有內地網民紛紛留言「平安歸來」、「要整整齊齊回來」，亦有人留言「感謝深圳在香港面對困難時伸出援手」。消防處晚上指，沒向內地提出要求支援。



特首李家超會見傳媒時稱，感謝國家主席習近平關注這件事件，他亦收到周邊城市的領導聯絡，指他們很熱心、表示如果香港需要任何協助都會作出安排。李家超感謝周邊城市不同單位熱心，會向每一位曾經接觸他的周邊城市領導或有關單位，親身解釋火警情況；他知道對方都很關心，亦問及有沒有其他需要，例如支援傷者、醫療設備或工具等，均表示隨時可以提供，雙方保持聯絡，希望盡量幫忙香港解決這場令人痛心的火災。李家超強調，基於現在火災逐步受控，相信再給一點時間消防處可以全面處理控制。他對消防處今次每一位同事盡心盡力撲滅火災表示感謝。



消防處處長楊恩健亦表示，宏福苑7座大廈起火，1座沒受波及；3廈火勢已初步受控，4座有零星火種，消防不斷向上推進，已到17、18樓。現場有888名消防員，相信有足夠力量應付，但現面對大廈樓宇面積有限，有大廈已派駐20多輛消防車人員入內灌救，消防以樓宇面積可容納的人數，投放人員進去。消防員現在正一層層滅火，完成一層就會再向上推進。暫時救火過程正一步步有進展，消防處希望盡快達致所有樓層都進行滅火救援工作。

有內地網民祝願消防員平安歸來。

大批內地消防車跨境救火。

大批內地消防車隊聚集，有序地前進，預料將過關入境，前往大埔協助救火。

大埔宏福苑由下午2時51分起火，至今燃燒7小時仍未熄滅。

大批內地消防車隊聚集，有序地前進，預料將跨境救火。

消防正動用8條喉及7座鋼梯射水，並派遣22隊搜疏隊在場處理求助個案。整個救援行動中，暫已動用128架消防車、57架救護車，共767名消防及救護人員到場拯救。

根據消防記者會最新數字，火警已造成13死15傷。消防處處理28名傷者，其中9人在現場死亡，6人嚴重，及後送院後有4人不治。火警中，一消防總隊目左腳受傷，一消防員熱衰竭，一消防員死亡。

多名傷者陸續送往雅麗氏何妙齡那打素醫院、威爾斯親王醫院、北區醫院。有家屬在醫院焦急等候失聯親人消息。

警方於那打素醫院急症室門外，設立臨時指指揮中心,供家屬等候認親。至晚上8時許，仍有約30人正在靜候消息，期間有人拭淚、拍肩膊相擁，互相安慰。

有消防員受傷送院。

有消防員受傷送院。

宏福苑被火焰吞噬，至少四幢大廈被波及陷入火海，消防持續射水撲火。

宏福苑被火焰吞噬，至少四幢大廈被波及陷入火海。

大埔今午發生五級火警。下午2時51分，宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，驚動多人報案。消防到場動用一隊搜救隊撲救，火警於下午3時02分升為三級，至下午3時34分再升為四級，至6時22分升為五級，據知現場頻繁傳出爆炸聲，有多名居民求助，稱未能逃生，入夜後仍有人報警求助，指被困單位或天台，亦有人報案指與家人失聯。

網上圖片及影片可見，現場火光熊熊，大量濃煙席捲半空。消防處呼籲附近居民盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定，避免前往受火警事故影響的地區。

大埔宏福苑五級火，其中一名傷者被送到威爾斯親王醫院救治。

+ 1