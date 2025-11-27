宏福苑五級火｜3廈受控4廈仍零星火種　發現2疑點展刑事調查

大埔宏福苑五級火，導致36死、279人失聯，29人留醫其中7人危殆。特首李家超凌晨聯同多名官員會見傳媒。保安局局長鄧炳強表示，在消防人員滅火及救援的過程中，發現有關大廈外牆的保護網、保護膜、一些防水帆布及塑膠布，受火後的蔓延程度比一般合規格物料遠為猛烈，蔓延速度極快，他形容「不尋常」。另外，人員在涉事屋苑的沒被波及的大廈，發現玻璃窗貼上一些發泡膠板，發泡膠遇熱時很容易燃燒蔓延，亦屬不尋常。針對這兩個不尋常的情況，會作出深入調查。警方與消防已經組成專責小組，除調查火警起因外，亦會循刑事方向調查。



大埔宏福苑五級火，特首李家超及官員見傳媒。（梁偉權攝）

消防處處長楊恩健亦表示，宏福苑7座大廈起火，1座沒受波及；3廈火勢已初步受控，4座有零星火種，消防不斷向上推進，已到17、18樓。現場有888名消防員，相信有足夠力量應付，但現面對大廈樓宇面積有限，有大廈已派駐20多輛消防車人員入內灌救，消防以樓宇面積可容納的人數，投放人員進去。消防員現在正一層層滅火，完成一層就會再向上推進。暫時救火過程正一步步有進展，消防處希望盡快達致所有樓層都進行滅火救援工作。

在救火期間，人員在一座未燒的樓宇內，發現通風位置的窗戶被發泡膠板封住。這類發泡膠板易燃性很高，火勢蔓延很快，消防指發泡膠板的出現並不尋常，消防處將事件交由警方作進一步調查。

李家超表示，警務處及消防處已設專責小組全力調查，一定會提交予死因研究庭。調查工作一定要全面，亦要基於科學證據，亦需要做大量實驗室工作，政府會投入資源確保調查完善。李家超有信心在消防處及警務處全情投入下，會盡快將每一個可能調查的線索完全跟進。

另外，房屋局獨立審查組會調查建築物外牆保護材料是否符合認可阻燃標準，並採樣化驗，一旦發現任何情況，會依法依規追究責任。屋宇署及房屋局獨立審查組亦會針對正在進行的工程，要求註冊建築專業人士及承建商，全面覆核棚架保護網等物料符合阻燃標準及提供報告。屋宇處和房屋局亦會主動抽查地盤保護網是否符合安全要求，並會抽樣測試。