大埔宏福苑火災｜消防於天台救出2生還者 宏昌、宏泰救出最多人
大埔宏福苑五級火焚燒逾16小時仍未救熄，火災已造成多人死傷。消防處及警方周四（27日）凌晨交代救援及調查詳情，消防處副處長（行動）陳慶勇稱，消防員正由大廈低層向上進攻及搜救，暫時在宏昌閣和宏泰閣救出最多人；更在其中一座起火大廈的天台，救出兩名生還者。
陳慶勇指，宏福苑8座大廈當中，有7座起火，現時其中4座火勢已受控，另外3座消防員暫時進攻至十幾樓，滅火及搜救隊伍同步進入樓宇救援，預計最快要今日中午至黃昏才可到達天台。
不過，他稱消防員若發現大廈梯間「無咁大煙」，會進行快速搜救，前往收到求助的單位拯救被困者，人員更已成功於其中一座大廈的天台，救出兩名生還者。
消防處助理救護總長（新界東）周詠賢表示，至今共處理100名死傷者，其中40 人現場身亡，4人送院亡死亡。
另外，醫管局截至27日上午6時的資料，58名送院傷者中，15人危殆、23人嚴重、16人穩定、4人出院。
