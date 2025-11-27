宏福苑火災︱居民露宿平台遙望家園　住戶曾反映吸煙問題惟無果

大埔宏福苑五級火災造成多人死傷，大批居民無家可歸，多個庇護中心、中轉屋及臨時收容中心現正開放，供受火災影響的居民入住。不過也有居民選擇留守火場附近，在廣福邨街市平台遙望家園，默默守候消息。



羅氏一家三口住宏盛閣高層單位，夫婦倆安排孩子暫住親戚家中，惟愛貓仍在單位內，兩口子通宵在平台等候，擔心不已。

另一位住戶容先生，住在未受波及的宏志閣。他表示，以往曾發現棚架上有煙蒂，亦見過有人「踎喺到食」，即使曾在業主大會中反映，「但回應不大」，對方只關心維修工程進度。

部份居民寧願暫做「露宿者」，在大埔廣福邨街市平台徹夜留守。（黃學潤攝）

《香港01》記者今日（27日）早上到廣福街市平台視察，可見數十名宏福苑居民蓋着棉被休息。各人均疲憊不堪，但也憂心忡忡，擔心家園狀況。

寧願暫做「露宿者」的羅氏夫婦坦言，因為平台可以望到家園，故沒有去庇護中心。羅太指火警時她趕回家，街坊已經不斷詢問「聽唔聽到有人嗌火燭」。她回頭一看見第一座地下已經起火，連同旁邊垃圾站的雜物亦着火。當時可見自己單位未受波及，即時安排孩子到親戚家暫住，惟愛貓仍留在家中，羅太說：「希望（熄滅後）第一時間可以返到屋企睇佢。」

另外，羅氏夫婦亦留意到工程期間樓梯不時傳來煙味，據她所知同層住戶無人吸煙，感到奇怪，懷疑有人在工程期間吸煙。

羅氏夫婦的愛貓仍被困家中，擔心不已。（黃學潤攝）

容先生與胞姊住宏志閣，未受火警波及。他對火警蔓延的情況感到難以置信：「無可能會發生，就算係燒，都無可能咁快速蔓延到另外幾座。」他提到維修初期，工程公司已為每一個窗戶封上約2厘米厚的發泡膠，旨在保護窗戶不會被鑿牆時的碎石擊碎。容生認為，正常不應該用易燃的發泡膠，應該用木板，對此感到不解。

容生又指曾見到棚架有煙蒂，亦見過有人「踎喺到食」。可是即使在業主大會中反映吸煙問題，「但回應不大」，對方只關心維修工程進度，未有關注防火問題。

容生表示曾在棚架見到有煙頭，曾在業主大會中反映「但回應不大」。（黃學潤攝）

周四早上火警情況

周四清晨時份，消防員仍然在場灌救。（蔡正邦攝）

今日（27日）早上7時許，大廈單位仍然有火焰。（蔡正邦攝）

宏福苑大火焚燒超過16小時，至今日（27日）早上仍然有火及冒出濃煙。（翁鈺輝攝）