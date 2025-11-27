宏福苑火災︱愛協設救援及檢查區 1單位10貓狗獲救與主人重逢
撰文：凌逸德
出版：更新：
大埔宏福苑五級火災造成多人死傷，消防員至今晨（27日）仍然在場灌救及搜索。愛護動物協會今早於廣福邨廣禮樓對開空地設認領區供主人認領愛寵。大批主人在場等候消息，部份人禁不住傷心抽泣，相當擔心。其間消防員陸續救出貓狗，當中宏建閣一個單位內9隻貓和1隻狗全被救出無大礙，主人立即趨前認領。
愛護動物協會回覆《香港01》查詢，指現時共有超過10隻貓狗已送到愛協青衣中心進行治理。
房先生住宏建閣，飼養了9隻貓和1隻松鼠狗，自昨日下午3點後便無法回家，心急如焚。幸他在家中安裝了閉路電視，可以密切留意貓狗情況，加上出門時沒有緊閉窗戶，預留罅隙供牠們透氣。
房生說從閉路電視見到單位外火勢猛烈，室內煙霧瀰漫，令他憂心忡忡，幸其後煙霧逐漸消散。
他續說，在閉路電視看見消防爆門入屋，立即用有對話機功能的閉路電視及寵物餵食器向消防員對話，指引他們到單位不同角落尋回貓狗，最終單位內10隻貓狗全部安全救出。
愛協回覆《香港01》指，愛協督察現於廣福邨廣禮樓對開空地設有寵物救援協助及初步獸醫檢查區。現時共有超過10隻貓狗已送到愛協青衣中心進行治理，十分感謝不同動物團體及義工在場一起支援。現時暫未能統計救出動物的數字。如有市民需要緊急動物救援協助，請致電2711 1000聯絡愛協。
現場有警員維持秩序，有不同動物團體人士在場協助；主人需要向警員報上家門號碼方能認領獲救愛寵。現場可見，暫時救出的寵物以貓狗為主，有主人擔心得不停抽泣。
