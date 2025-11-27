宏福苑五級火｜3人涉誤殺被捕　警押一男到元朗村屋搜證

大埔宏福苑五級火警釀成至少44人死，多人受傷，消防員繼續在場搜救。警方相信工程公司負責人「嚴重疏忽」導致今次事故，已經拘捕3名男子涉嫌「誤殺」，包括涉事建築工程公司的兩名董事及1名工程顧問。今早（27日）重案組探員到新蒲崗一間寫字樓搜證，並以黑布蒙頭帶走一名男子。同日下午，探員押解一名男子到元朗蝦尾新村村屋搜屋。



一名男子黑布蒙頭，雙手反鎖，被警員帶入屋調查。（黃學潤攝）

現場是蝦尾新村。（黃學潤攝）

今日（27日）下午1時半，《香港01》記者到涉案疑人位於蝦尾新村一棟三層高村屋，一名男子黑布蒙頭，雙手反鎖，在律師陪同下，被新界北重案組探員帶入屋調查。其後探員再到該村屋的車房打開車門搜證，接近半小時後將男子帶返警署作進一步調查。

早上9時左右，警方以黑布蒙頭帶走一名男子。（黃偉民攝）

+ 6

警方在早前記者會中表示，當局發現大廈外牆的保護網、保護膜、一些防水帆布及塑膠布，懷疑未符合防火標準；而且在該座未受波及的大廈，見到每層電梯大堂窗外都有易燃發泡膠包封，不排除發泡膠是迅速蔓延的原因。

警方指，相信工程公司負責人「嚴重疏忽」，於周四凌晨約2時在大埔、牛頭角、新蒲崗拘捕3名本地男子涉嫌「誤殺」，分別是涉事建築工程公司2名董事及1名工程顧問，年齡介乎52至68歲，現正被扣查。警方強調，會全面調查包括大判、二判甚至工人，以盡快查找起火原因。

周四早上消防員仍然在場灌救。（蔡正邦攝）

宏福苑大火焚燒超過16小時，至今日（27日）早上仍然有火及冒出濃煙。（翁鈺輝攝）