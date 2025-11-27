宏福苑五級火｜面對救火困難　消防：無放棄過　逐一破門處理求助

宏福苑五級大火造成至少55人死亡，超過70人受傷送院。消防處表示，截至周四（27日）下午2時50分，8座大廈中，有1座沒有受波及，4座火警大致被救熄，其餘3座已有效控制火勢。



消防處副處長又指，由於現場面積大，而且相當高溫，加深救火的難度；但強調不會放棄任何一個救人的機會，正盡力處理所有求助個案，至今接獲的341個個求助個案中，已處理279個，其中一個是成功在31樓救出一名長者居民。



宏福苑五級大火，截至周四（27日）下午3時其中4座火勢大致被救熄，另外3座火勢受到控制。（蔡正邦攝）

消防處副處長（機構策略）黃嘉榮稱，宏福苑8座大廈，1座沒有受火警波及，4座火勢大致已救熄，其餘3座已有效控制。現時消防有不同小隊和專隊正在場繼續處理，分別於外圍設8架鋼梯旋轉車，防止火勢蔓延，以減低外圍熱力；另外在低空有4隻無人機，監視火勢以防死灰復燃。

行動至今共出動11條喉及26隊搜救隊，出動共304架次消防及救援車輛，共1,250多名消防人員；接獲341個求助個案，成功處理了279個個案；其中已救熄火種的4座，發出的求助個案已全部處理。

當中一個個案是今早11時，經消防多次聯絡後，在安泰閣31樓救出一名男長者，並將他帶到32樓天台，戴上被救者呼吸器，再成功由天台救到地下，送院觀察治理。

消防面對的困難

黃嘉榮續稱，由一開始至今消防面對不同的挑戰和困難，包括火場面積相當大，有竹棚和帆布等，令火勢蔓延；有大量傷者求助個案要分批處理，消防已在指揮車及總部分別設立機制逐一處理；棚架焚燒後有倒塌危險和情況，要不斷做風險評估；而且火場溫度極高，消防員是採取一層一層的推進，雖然有難度，但尚算順利。

現場每層樓均放了若干數量的消防員，有8或9隊車更搜索隊，並會不時檢討。

助理救護總長（新界西）林卓豪稱，行動至今共出動98輛救護車，處理了123名傷者，72名送院治療傷者中包括8名消防員，一人殉職，其餘全部情況穩定。火警中51人當場死亡，4人送院後不活。

黃嘉榮補充，消防會逐一破門進入每個單位：「無放棄過，唔排除再有人會被救出。」惟現階段不評估求助個案的生存機會；此外，由於現場消防員仍然面對突如其來的危險，會不斷評估樓宇的結構性安全。消防處已成立調查專隊，其中一項調查方向是現場的消防設施。