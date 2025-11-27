宏福苑五級火災｜警現場檢不合標發泡膠板　將聯同消防大規模搜證

大埔宏福苑五級沖天大火災傷亡慘重，警方相信工程公司負責人「嚴重疏忽」導致今次事故，拘捕3人涉嫌「誤殺」。行政長官李家超今日（27日）傍晚再度會見傳媒，其中提及被捕3名男子伙負責屋苑大廈維修的工程公司負責人，目前仍被扣查，警方今早亦都到了現場搜證及調查。



政務司司長陳國基指，警方在現場檢走懷疑不合標準的發泡膠板等證物，並已經大規模搜查了3名被捕人士的住所，以及在他們的公司檢走大量同案件有關的證據，包括招標文件僱員名單、14部電腦及3人的手機，以作進一步的調查。陳國基續稱，當災場受控安全時，警方屆時會聯同消防人員進入現場搜證，並且會大規模調取現場一帶的閉路電視，以搜集證據。



警方車輛載着一名黑布蒙頭、手持拐杖的男子，他由探員押解到馬鞍山沃泰街8號搜證。（馬耀文攝）

今日（27日）下午約3時08分，警方車輛載着一名黑布蒙頭、手持拐杖的男子，由探員押解到馬鞍山沃泰街8號曉峰灣畔搜證。及至4時許，警方完成搜證，由車輛帶走男子駛離現場。據了解，他為工程授權簽字人。

警方早前押解一男到元朗蝦尾新村村屋搜證

較早前，一名男子黑布蒙頭，雙手反鎖，被警員帶往蝦尾新村入屋調查。（黃學潤攝）

較早前今日（27日）下午1時半，《香港01》記者到涉案疑人位於蝦尾新村一棟三層高村屋，一名男子黑布蒙頭，雙手反鎖，在律師陪同下，被新界北重案組探員帶入屋調查。其後探員再到該村屋的車房打開車門搜證，接近半小時後將男子帶返警署作進一步調查。消息指，該名男子為「宏業」董事及營運經理。

探員在私家車內搜證。（黃學潤攝）

早上9時左右，警方以黑布蒙頭帶走一名男子。（黃偉民攝）

今日（27日）早上7時半，《香港01》記者到宏業建築工程有限公司位於新蒲崗的寫字樓，當時已經有多名探員在內調查，不准其他人進入。記者從外望入，可見一箱箱的文件被查封，相信是警方準備帶走進一步調查。

至早上9時許，警員以黑布蒙頭、反鎖一名男子，將他押上警車帶走調查。

