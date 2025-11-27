大埔宏福苑火災｜醫管局 : 2員工分別失聯或受傷　50員工無家可歸

大埔宏福苑五級沖天大火災，死傷枕籍，至今仍未救熄。醫管局今日（27日）晚上表示，多名員工受火災影響，其中一名員工失聯、一名員工受傷、約50名員工無家可歸，會全力協助受影響員工，提供適切支援，包括提供臨時住宿安排，為有需要員工提供恩恤假期。局方又稱，目前已調動大量人手及資源，全力救治大埔火災的傷者，部分醫護人員已取消休假，加強人手照顧傷者。



焚燒超過一日，今日（27日）傍晚火勢仍未撲滅。（梁偉權攝）

醫管局表示，局方已調動大量人手及資源，全力救治大埔火災的傷者，部分醫護人員已取消休假，加強人手照顧傷者。醫管局亦會調動臨床心理學家及醫務社工等，為死傷者家屬提供心理輔導及所需支援。

局方續稱，多名員工受大埔火災影響，包括一名員工失聯、一名員工受傷、約50名員工無家可歸，醫管局會全力協助受影響員工，提供適切支援，包括提供臨時住宿安排，為有需要員工提供恩恤假期，亦會加強「心靈綠洲」服務，為有需要的員工提供心理支援。

醫管局表示，設有24小時精神健康熱線2466 7350，熱線會為有需要的市民提供心理支援服務。受大埔火災影響的災民、家屬或其他有需要的市民，可以致電熱線尋求專業協助，醫護人員會為求助者提供心理支援，有需要時亦會協助轉介進一步的治療。

今日 (27日）傍晚近6時，現場再有一名消防員戴上氧氣罩送院。（梁偉權攝）

醫管局的重大事故控制中心自火災發生後一直運作至今，與不同政府部門保持密切溝通，統籌及協調各公立醫院接收傷者。醫管局已動員15間公立醫院接收及治療傷者，其中包括設有燒傷中心的威爾斯親王醫院及瑪麗醫院，以及設有燒傷治療設施的伊利沙伯醫院、廣華醫院及屯門醫院，為病人提供合適的治療。另外，由於部分傷者吸入有毒氣體，東區尤德夫人那打素醫院的高壓氧治療中心亦已加強人手，隨時為有需要的傷者提供高壓氧治療。

由於有大量傷者需要照顧，醫管局已密切協調及監察不同醫院可供調動的病床和人手，尤其是深切治療部的病床，以確保有足夠資源為傷者提供適切治療。醫管局感謝當值的醫護人員盡心盡力照顧傷者，特別是休班或取消休假返回醫院協助救治傷者的醫護人員。

除了公立醫院加強人手照顧傷者外，醫管局轄下的家庭醫學門診亦加強服務照顧災民。有醫療需要的災民，可以直接前往家庭醫學門診診所尋求協助，就算事前沒有預約，門診亦會提供所需服務，包括安排醫生診症、治療及配藥等，醫護人員必定會盡力支援災民渡過困境。

醫管局衷心致謝熱心人士提出向公立醫院捐款及捐贈物資，呼籲所有熱心人士及善心團體，繼續關注所有災民的不同需要，可以透過不同政府部門或地區網絡，將有用的物資直接交到災民手中，協助災民渡過難關。醫管局亦衷心向火災中的死難者家屬致以最深切的慰問，醫管局會盡力照顧所有傷者和家屬，會與他們共渡艱難的日子，希望他們盡快走出傷痛。

▼ 周四傍晚火警情況▼

▼ 周四早上火警情況▼

周四早上消防員仍然在場灌救。（蔡正邦攝）

今日（27日）早上7時許，大廈單位仍然有火焰。（蔡正邦攝）

▼ 周三大廈焚燒情況▼