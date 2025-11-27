大埔宏福苑大火・尋親｜宏昌閣印傭失蹤　胞妹淌淚走訪領事館醫院

大埔宏福苑五級沖天大火災，傷亡慘重，至今仍有住戶下落未明。工權會協助尋找一名失蹤印尼女傭，事主為42歲的SRI WAHYUNI，來港工作僅一年，居住於最先起火的宏昌閣4樓。



消息指，有關樓層的搜索工作已完成。而事主胞妹Yayuk，今晚（27日）在工權會陪同下，走訪領事館、全港不同醫院，並到廣福社區會堂看相片認屍，仍未發現胞姐下落，呼籲大眾若有消息請提供。



早前勞工處表示，在事故中不幸遇難的外傭的家人及僱主致以衷心慰問，並呼籲受影響的外傭僱主及外傭，如對僱傭事宜有任何疑問，可致電勞工處為是次事故特設的熱線3582 8987（外傭事宜）或2929 4054。



失蹤印傭SRI WAHYUNI。（工權會提供）

工業傷亡權益會幹事謝欣然，今日與失蹤外傭SRI WAHYUNI的胞妹Yayuk，四圍出訪尋人，胞妹早上曾到社區會堂，翻看遇難者的相片認屍，但未有發現，於是仍有一絲盼望，先前往東區醫院，由於上址有高壓氧氣房治療火災的傷者，認為胞姐有機會正在留醫，可惜獲醫院告之並無此人。其後，得知有一個背景相似的外傭在廣華醫院治理，兩人輾轉再到訪打聽，同樣無消息。

謝透露，事主SRI WAHYUNI來港僅1年多，居住在宏福苑宏昌閣4樓，第一次服務上址一個家庭。事主對上一次與胞妹聯絡為周天，而通訊軟件最後上線時間為昨日（26日）火警事發前下午2時許，其後再沒上線。消息指，有關樓層的搜索工作已完成。

目前，工權會正處理8宗失聯外傭個案，國籍包括印尼、菲律賓。工權會未來數日會繼續在醫院及殮房協助傷者及家屬，並呼籲大眾有任何資料可告之，聯絡工權會。

來港工作的印傭Yayuk（紫衫），今晚（27日）在工權會人員及同鄉陪同下，四出打聽胞姐下落。（梁偉權攝）