宏福苑火災｜死傷者集中宏昌閣和宏泰閣　消防續處理25個求助個案

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，造成多人死傷。消防交代火警最新進展，助理救護總長（新界西）林卓豪表示，79名傷者當場死亡，4名傷者送院不治，消防處副處長（行動）陳慶勇指出，死傷者集中在宏昌閣和宏泰閣，原因是火勢比較猛烈，目前共有25個求助個案，部份同樣位於宏昌閣和宏泰閣較高層位置，包括目前部份起火單位，消防正全力撲救。



助理救護總長（新界西）林卓豪（左）和消防處副處長（行動）陳慶勇（右）交代火警最新進展。（李家傑攝）

火警造成83人死亡，逾70人受傷送院，消防處副處長（行動）陳慶勇指出，由於宏昌閣和宏泰閣火勢比較猛烈，所以死傷者集中在該兩幢大廈內。

陳又指，消防繼續處理25個求助個案，部份同樣位於宏昌閣和宏泰閣較高層位置，包括目前部份起火單位，由於最初低層單位都有火警，所以消防需要「逐層攻上去」才能處理到個案。

大埔宏福苑發生五級火，造成多人死傷。（李家傑攝）