宏福苑火災｜朋友身處加拿大　和父母失聯　男子受託到場幫手尋親

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，造成多人死傷和失聯，多名居民無家可歸，部份人暫在附近廣福邨平台通宵留守，蓋上棉被休息，熱心市民前往上址，送上大批物資，上址成為臨時物資站。



市民余先生本身前往火場一帶，希望可以幫手照顧有需要的動物，其朋友早年移民到加拿大，但父母仍然住在大埔宏福苑，目前失去聯絡，「搵咗好耐都搵唔到，心慌」，於是拜託他在場留意有否有用資訊，但暫時沒有發現。



市民余先生在場為朋友尋親。（李家傑攝）

部份人暫在附近廣福邨平台通宵留守，蓋上棉被休息。（李家傑攝）