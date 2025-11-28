宏福苑大火｜災民未收到應急錢 批政府安排不到位
撰文：翁鈺輝
出版：更新：
大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，造成多人傷亡，數以千計家庭無家可歸，特首李家超昨日（27日）宣布，將向每戶災民派發1萬元應急補助金。有災民指出，她已填寫資料，惟至今仍未收到相關人士聯絡，也未收到應急錢，批評政府安排不到位：「我哋要住㗎嘛！要食、要住、要著！」亦有災民希望政府能夠作出適當安排。
簡太表示，已經填寫相關資料等待收取應急錢，惟今日仍未收到。她今早再次尋找當日為她填寫資料的張姑娘，惟對方未返工，只能留言轉達。她無奈說：「我哋已經燒晒啲嘢，就算未燒晒我哋而家都唔可以返屋企，咁我哋啲錢點算？我哋生活呢？我哋要住㗎嘛！要食、要住、要著！」她批評政府安排未能即時到位，要災民折騰。
簡太稱購有住屋保險，不過她指很多人不知道要買；現時她最希望有屋住，尚幸有兒子為她打點，安排在酒店暫住，情況比其他災民好：「好多街坊好陰功好凄涼！」
另一位災民周先生期望政府能夠作出適當安排，他現時暫住母親的寓所：「之後都係見步行步啦！我諗政府應該安排到。」對於緊急住宿安排，他指暫時還好，不過地方較為偏遠。
宏福苑火災｜再有單位死灰復燃 火舌向上湧出屋 消防升雲梯射水宏福苑火災｜朋友身處加拿大 和父母失聯 男子受託到場幫手尋親宏福苑火災｜多名消防到大王爺廟對開休息 熱心民眾送上大批物資宏福苑火災｜死傷者集中宏昌閣和宏泰閣 消防續處理25個求助個案宏福苑火災．有片｜3幢樓仍冒火光 宏泰閣深夜一度再現「火柱」