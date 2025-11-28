宏福苑大火｜獲救居民Fb千字文述被困「煉獄」　闖濃煙救鄰居夫婦

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，死傷枕藉。無情大火，同時也展現人性光輝的一面。住在宏福苑宏昌閣一個2樓單位的男住戶阿Will，死裡逃生，今日在Facebook發千字文詳述驚險歷程。他身陷「煉獄」九死一生，但聽到有鄰居夫婦求助聲音，仍然冒死衝出走廊將他們救入自己家中，甚至讓他們由消防員先救走，自己再默默等候，幸最終獲救送院。



《香港01》聯絡到阿Will，他確認事件，並表示正留院治理。

Will被困宏昌閣單位內，可見窗外火光熊熊。（Facebook圖片）

開門見煙 大堂陷火海斷後路

阿Will在文中詳述火警經過，事發當日正在家中休息，接獲太太來電通知發生火災，隨即更衣準備逃生，惟當打開大門一刻，「眼前就一黑，濃煙將我吞噬」。他嘗試開啟手機電筒照明，卻伸手不見五指，更感到呼吸困難，被逼退回屋內。

當時情況危急，他再次與太太通電話，得知大堂已變成火海，意味著唯一的逃生出口已被截斷。Will形容此刻自己如同被囚禁在這座名為「家」的煉獄之中，只能無奈等待救援。

聽慘叫聲 冒死衝出走廊救鄰居

絕望之際，阿Will聽到門外走廊傳來慘叫聲。雖然深知外面環境惡劣，但他拿著濕毛巾，毫不猶豫衝出救人。他形容：「不到十秒，眼睛已經不停標眼水，喉嚨感到熾熱。」但他深知若不伸出援手，對方必死無疑。

他在濃煙中摸著牆壁前行，大叫：「快過來」最終觸碰到鄰居身體，成功將一對夫婦拉進屋內。Will指出，在走廊不到一分鐘已感到極度難受，深刻體會被濃煙包圍的恐怖。而該對鄰居夫婦衣衫單薄，只穿拖鞋，他連忙提供清水、襪子、鞋及長褲，安撫兩人：「不用擔心，我們死不了的！」

窗外飄「黑色雪花」 瞞母作最後通話

阿Will續稱，三人被困屋內數小時，他坐在窗邊，看著窗外燃燒的雜物如「黑色雪花」般飄落，感到深深的無力感。等待救援期間，身在外地的母親來電，他為了不讓母親擔心，強忍淚水謊說：「媽媽唔使擔心，消防員救緊我，我冇事啦，唔同你講住我執埋啲嘢走佬先！」掛斷電話一刻，聽著外面的爆炸聲，他心中湧起生離死別的感覺。

讓夫婦上升降台逃生 棄心愛模型悟無常

直到傍晚6時，消防員升雲梯靠近。Will對鄰居太太說：「我比較後生，我還可以忍受多一會，你們先離開吧！」並協助鄰居夫婦爬出窗外，讓他們坐上雲梯離開。

夫婦離開後，又剩下阿Will獨自留在屋內等候救援。他沒有心慌，反而是似在對這個「家」作最後道別。阿Will寫道：「環顧四周，看著曾經廢寢忘餐完成的模型、珍藏的限量版超合金及名牌奢侈品，驚覺在生死面前，所有身外之物都帶不走。」結果將可以收拾更多物品的時間浪費，只是靜在原地環顧一片狼藉的四周。

時間一點一滴流逝，最終他獲救送院。阿WilL說，當護士問及是否急著出院時？他只能默不作聲，心中反覆問自己：「我還能回家嗎？」這場大火令他深刻體會到，在無常面前，人類從來都不是主人，只是暫時的棲居者。

一名消防員由擔架床送院。（黃學潤攝）

人員將一具遺體抬上黑車。（黃學潤攝）

早上9時50分，有遺體抬出大廈。（黃學潤攝）

周五凌晨，宏福苑再有大廈單位冒出明顯火光，橙紅色火舌由窗框位向上湧出。（李家傑攝）

周五凌晨，宏福苑再有大廈單位冒出起光，消防升雲梯嘗試撲救。（李家傑攝）

周五凌晨，宏福苑再有大廈單位冒出起光，消防升雲梯嘗試撲救。（李家傑攝）

火勢愈趨猛烈，波及屋內其他位置。（李家傑攝）