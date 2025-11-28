宏福苑大火｜大量遺體未明　災難遇害者辨認組憑特徵DNA等助辨認

大埔宏福苑五級沖天大火災，前日（26日）下午2時51分起火，焚燒約43小時27分，今早10時18分終大致救熄。當局今午（28日）在跨部門記者會表示，至今已造成128人死亡；467個失蹤人口求助中，部分重覆，仍約有200人情況未明，包括89人未能辨認遺體。



警方會調動災難遇害者辨認組，以死者身邊物件、身體特徵及DNA等，協助確認遺體身份。警方亦設立熱線1878-999，用重大事件調查及支援系統，輸入失蹤及傷者資料，識別傷亡者身份，加快公眾對失蹤者的查詢。



大埔宏福苑五級大火，現場滿目瘡痍。（黃學潤攝）

保安局局長鄧炳強會見傳媒時，再就慘劇向死傷者、家屬及殉職消防員致以深切慰問。火警已造成128人死亡，包括108名從現場移送出的遺體、4人送院不治，另有16具燒焦遺體仍在大廈內，不排除稍後警方進入現場搜證調查時，有機會再發現燒焦遺體。

當中39名死者已確認身份，其餘遺體約有一半在單位內發現，相信稍後亦可辨認身份，其餘40多具遺體，仍需時確認身份。鄧指，警方接獲467失蹤人口求助，部分重複。現時確定失聯者當中，39人已經死亡，35人受傷已送院，110人安全，仍約有200人情況未明，包括89人未能辨認遺體，目前仍需時收集資料。

署理警務處處長簡啟恩稱，警方動員逾1000警力維持秩序、緊急救援、協助疏散、交通安排，並設立傷者查詢熱線1878-999，如市民懷疑有親友失蹤可致電求助。該熱線是重大災難時設立的，供查詢受傷及失聯親友情況，由專人接聽及收集資料，協助致電者了解相關情況。警方會用重大事件調查及支援系統，輸入失蹤及傷者資料，識別傷亡者身份，加快公眾對失蹤者的查詢。

此外，警方在大埔社區會堂設辨認處供家屬辨認，縮短家屬對親友生死未卜的煎熬，會盡快安排正式認屍，繼續全力調查善後。同時，調動災難遇害者辨認組，在一切可行人手及資源下，盡快協助親友確認親屬下落。鄧炳強指，在遺體辨認方面，警方受過很多訓練，包括從受害人身邊物件、身體特徵及DNA確認，會盡量辨認遺體身份。

警方與消防會成立專責小組全面調查起火原因，一定會交予死因庭處理。警方明白帶來損失及市民揮之不去的焦慮，會陪伴大家走過最難熬的時間。

（香港01製圖）