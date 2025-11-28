宏福苑大火災｜據悉廉署就大維修涉貪再拘2人 押返九龍灣辦公室
撰文：凌逸德
出版：更新：
大埔宏福苑五級火災死傷枕藉，同時曝露屋苑大維修問題。除警方以涉嫌「誤殺」拘捕建築工程公司3名負責人，廉政公署昨（27日）亦成立專案小組，就大維修工程可能涉貪展開調查，今早（28日）拘捕工程顧問公司「鴻毅建築師」的2名負責人，押解他們至九龍灣福康工業大廈7樓辦公室搜證。
據了解，廉署再就事件拘捕2人，晚上近7時，其中一人亦被押返九龍灣寫字樓調查；連同早前2人，至今廉署拘捕4人。翻查資料，鴻毅建築師有限公司2006年成立，公司有兩名董事吳躍、黃俠然，二人亦為直接或間接股東。
▼早前被捕情況▼
宏福苑大火災｜廉署拘工程顧問鴻毅建築師2負責人 2男押至寫字樓
+1
今早救援人員繼續搜救
