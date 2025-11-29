宏福苑火災｜菲傭緊抱3個月大幼主被困獲救 工人姐姐留醫ICU
撰文：凌逸德
大埔宏福苑周三（26日）五級火災，造成多人傷亡，其中一名剛抵港工作數天的菲律賓籍女傭Rhodora Alcaraz，在火警發生期間，一直保護僅僅3個月大的幼主，兩人被困火場數小時，最終由消防成功救出，Rhodora當時仍然緊緊抱住嬰兒，她送院後留醫深切治療部，情況危殆。
有傳媒報道，Rhodora Alcaraz事發數天前才來港工作，火警發生時，她和僱主及3個月大的幼主被困火場，Rhodora一直抱住幼主，最終消防救出眾人。Rhodora事後由救護車送往基督教聯合醫院接受治理，目前留醫深切治療部，接受插管治療，情況危殆。
