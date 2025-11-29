宏福苑大火｜18區設公眾弔唁　巿民鞠躬留言　默默送上安慰和祝福

大埔宏福苑周三（26日）五級沖天大火，造成多人傷亡。全港哀悼，今日（28日）起一連三日所有政府建築物及設施將下半旗致哀，18區設公眾弔唁。其中銅鑼灣徑20號摩頓臺活動中心，早上9時前已經有超過10人排隊，然後魚貫而入，默默地鞠躬並留言，為死傷者送上安慰和祝福。



工作人員在牆上貼上「哀悼大埔火災遇難者」的大字，放有鮮花，巿民鞠躬後即往另一端在弔唁冊上簽名和留言悼念。

宏福苑大火，其中銅鑼灣徑20號摩頓臺活動中心設弔唁區。（林澤鋒攝）

除了18區弔唁外，亦有巿民在宏福苑附近的廣福邨平台擺放鮮花表示心意。

宏福苑大火，踏入第四天，不斷有巿民到附近的廣福邨平台放上鮮花致意。（翁鈺輝攝）

家住天水圍的葉小姐專程到來大埔，她祝願死者安息，傷者盡快康復。（翁鈺輝攝）

宏福苑大火，踏入第四天，不斷有巿民到附近的廣福邨平台放上鮮花致意。（翁鈺輝攝）

大埔宏福苑五級火，8座大廈位置及災情。（香港01製圖）