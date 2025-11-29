宏福苑大火｜18區設公眾弔唁 巿民鞠躬留言 默默送上安慰和祝福
撰文：林澤鋒 黃偉民
出版：更新：
大埔宏福苑周三（26日）五級沖天大火，造成多人傷亡。全港哀悼，今日（28日）起一連三日所有政府建築物及設施將下半旗致哀，18區設公眾弔唁。其中銅鑼灣徑20號摩頓臺活動中心，早上9時前已經有超過10人排隊，然後魚貫而入，默默地鞠躬並留言，為死傷者送上安慰和祝福。
工作人員在牆上貼上「哀悼大埔火災遇難者」的大字，放有鮮花，巿民鞠躬後即往另一端在弔唁冊上簽名和留言悼念。
+2
+4
除了18區弔唁外，亦有巿民在宏福苑附近的廣福邨平台擺放鮮花表示心意。
▼大批警員及相關人員進入宏福苑各幢大廈▼
▼災民到馮梁結中學登記申領政府發放的津▼
▼市民借記者相機遠眺家園情況▼
▼廣福邨平台物資清場情況▼
+13
宏福苑大火災持續更新｜128死79傷 下半旗哀悼3天 18區設弔唁處政府成立大埔宏福苑援助基金 已收5億善款｜附捐款方法宏福苑火災｜廉署就大維修涉貪拘8人 包括顧問董事、分判商夫婦宏福苑大火災｜鄧炳強：棚網達阻燃要求 易燃發泡膠致火迅速蔓延宏福苑大火災︱鄧炳強：警方最快今日進入樓宇調查 料需時3至4周宏福苑大火災｜大量遺體未明 災難遇害者辨認組憑特徵DNA助辨認宏福苑大火災｜8座大廈火警鐘均無響 將向消防設備承建商執法宏福苑大火｜住戶借用記者相機 長鏡望焦黑家園潸然淚下