宏福苑大火災｜入境處安排專車　庇護中心接載災民補領身分證

大埔宏福苑五級大火，死傷枕藉，災民痛失家園，部分人逃生時來不及帶備證件。入境處發言人昨日（28日）表示，有見受大火影響的居民可能已遺失身分證及相關旅行證件，入境處人員已於前晚開始在9間臨時庇護中心，為有需要的居民預先進行登記，以便安排申請人稍後到將軍澳總部辦理補領。至今日（29日），入境處預定會逐步為有居民登記補領證件的庇護中心，安排專車接載居民前往將軍澳總部補領身分證。入境處明天會加班工作處理相關登記，預計下周一（12月1日）會將證件送回庇護中心以便居民領取。上午11時許，首批人員已到達中華基督教會馮梁結紀念中學，相關工作會陸續展開。



入境事務處早前亦宣布，受大埔宏福苑火警影響的市民如需補領香港身分證，可在辦公時間內前往任何一間人事登記辦事處辦理申請，無需預約。

同樣地，受影響市民若需補領香港特別行政區旅行證件，亦可在辦公時間內前往入境處總部或任何一間入境處分區辦事處辦理申請，無需預約。

有關安排的相關資料，請參閱入境此處網頁 (www.immd.gov.hk)。如有查詢，可電郵（enquiry@immd.gov.hk）或致電查詢熱線（2824 6111）與入境處聯絡。