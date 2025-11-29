宏福苑大火｜入境處專車載災民補領證件　收逾270申請將周一派證

大埔宏福苑五級大火，死傷枕藉，災民痛失家園，部分人逃生時來不及帶備證件。入境處人員前晚（27日）開始在9間臨時庇護中心，為有需要的居民預先進行登記，並於今日（29日）安排專車接送有需要的居民，到入境處將軍澳總部及將軍澳中旅社補辦各證件。入境處處長郭俊峯於下午到總部視察情況，並詳細了解受影響居民補領證件的安排。



入境處指，截至6時，接獲超過270宗身份證或旅行證件申請，以及超過250宗出生或結婚證書等申請，明日會於加班工作處理登記，下周一午後將安排把辦妥的身份證及旅行證件送到中心派發予居民。



入境處處長郭俊峯於下午到總部視察情況，並詳細了解受影響居民補領證件的安排。

今日（29日），入境處預定會逐步為有居民登記補領證件的庇護中心，安排專車接載居民前往將軍澳總部補領身分證。上午11時許，首批人員已到達中華基督教會馮梁結紀念中學，相關工作會陸續展開。入境處明天會加班工作處理相關登記，預計下周一（12月1日）會將證件送回庇護中心以便居民領取。

入境處表示，今日安排專車到訪大埔臨時庇護中心，接載約330位受火警影響居民到將軍澳入境處總部辦理各類型身份證明文件及證書，以及安排車輛接載有需要的申請人到將軍澳中旅社補辦回鄉證。

截至今日下午6時，入境處一共接獲超過270宗身份證或旅行證件申請，以及超過250宗出生或結婚證書等申請。入境處下周一午後將安排把辦妥的身份證及旅行證件送到中心派發予居民。

入境事務處早前亦宣布，受大埔宏福苑火警影響的市民如需補領香港身分證，可在辦公時間內前往任何一間人事登記辦事處辦理申請，無需預約。

同樣地，受影響市民若需補領香港特別行政區旅行證件，亦可在辦公時間內前往入境處總部或任何一間入境處分區辦事處辦理申請，無需預約。

有關安排的相關資料，請參閱入境此處網頁 (www.immd.gov.hk)。如有查詢，可電郵（enquiry@immd.gov.hk）或致電查詢熱線（2824 6111）與入境處聯絡。