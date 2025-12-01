屯門怡樂花園大維修停工棚網未拆　單位起火冒濃煙　居民急疏散

與大埔宏福苑同樣是宏業建築工程作為大維修承辦商的屯門怡樂花園，近日（27日）管理處發出通告，指工程顧問公司檢視屋苑工程安全，要求停止大維修工程。惟部分棚網尚未拆除，引發居民擔心。怡樂花園今（1日）晨一個單位懷疑因電熱水壺短路燃點雜物起火，並冒出濃煙，多名住戶連忙疏散。



今（1日）早6時許，警方接獲屯門怡樂花園第3座有住戶報案，指上址有單位冒出濃煙。消防員、警方及救護車接報到場，疏散約100名住戶。經初步調查，懷疑上址單位一個電熱水壺短路，燃點其他雜物引致火警，起火原因無可疑。

警方及救護車接報到場，疏散200名住戶，其中有一對夫婦及男童懷疑吸入濃煙不適，被送往醫院治理。（讀者提供圖片）

翻查資料，屯門怡樂花園本來正進行大維修工程，承辦商與大埔宏福苑同樣是宏業建築工程。日前（27日）怡樂花園管理處發通告，根據通告，第2座的棚網拆除工程預計會在上週五（28日）完成，而涉及火警的第3座尚未完成拆除。有住戶向《香港01》透露，現時怡樂花園2座的棚網已拆除兩面，而1座及3座則尚未拆除。

通告提到，根據早前「宏業」提供棚網阻燒測試報告文件，顯示棚網為阻燃物料；日前進行檢取新舊棚網進行測試，顯示物料具阻燃效果，但已使用的棚網則功能下降。通告又指工程顧問公司今午會到屋苑檢視工程安全情況，並要求「宏業」暫時停工直至提交棚網阻燃測試報告證明文件才可復工。

屯門怡樂花園發通告指，工程顧問公司今午會到屋苑檢視工程安全情況，並要求「宏業」暫時停工直至提交有關證明文件才可復工。（讀者提供）

據了解，怡樂花園於2024年6月24日開始進行大維修，造價逾7000萬元。維修工程原定於今年年尾完工，惟截至今日，跟完成狀況似乎還有一段距離。

怡樂花園管理處發通告，表示十分關注大維修工程之安全情況及進度，指根據早前「宏業」提供棚網阻燒測試報告文件，顯示棚網為阻燃物料；今早進行檢取新舊棚網進行測試，顯示有物料具阻燃效果，而已使用的棚網則功能下降。

通告又指，工程顧問公司今午會到屋苑檢視工程安全情況，並要求「宏業」暫時停工直至提交有關證明文件才可復工。另外，管理處再次要求「宏業」提醒所有工地工人嚴禁在屋苑範圍內吸煙，並且盡快清走多餘物料及雜物，同時確保走火通道暢通無阻。

警方及救護車接報到場，疏散200名住戶，其中有一對夫婦及男童懷疑吸入濃煙不適，被送往醫院治理。（讀者提供圖片）