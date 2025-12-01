旺角遇警設路障　司機棄車逃跑終被制服　車上檢依托咪酯煙彈

警方今日（1日）凌晨於旺角發現可疑私家車，司機一度企圖逃走，終被制服，並在車上檢獲市值約4000元懷疑含有依托咪酯的電子煙彈。36歲姓吳男司機涉嫌「販運危險藥物」、「未獲授權而取用運輸工具」、「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。



旺角警署。（資料圖片）

西九龍總區衝鋒隊人員今日（1日）凌晨約1時30分在旺角洗衣街設置路障期間，發現一輛形跡可疑的私家車突然停下，司機其後懷疑下車企圖逃去，人員隨即將其制服。

人員在該輛私家車上檢獲約20粒懷疑含有依托咪酯的電子煙彈，市值約4000元。另外，該名司機懷疑未經車主同意下擅自取去該輛私家車。

經初步調查，人員以涉嫌「販運危險藥物」、「未獲授權而取用運輸工具」、「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」拘捕該名36歲姓吳男司機。他現正被扣留調查。案件由旺角警區刑事調查隊第四隊跟進。

警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款五百萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。