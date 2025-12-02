宏福苑大火災｜宏昌閣離世婆婆女兒開腔　籲生者振作：條路幾漫長

大埔宏福苑五級大火災死傷慘烈，宏昌閣2樓一單位的婆婆及外傭，主僕二人雙雙葬身火海；鄰居阿Will對未能救出兩人，懊悔不已。



婆婆親友昨日及今日（2及3日）連續兩日出席彌撒，女兒Agnes親身向《香港01》開腔剖白，「我都好想見下你（Will），因為真係唔使內疚，其實你救到兩個人，已經盡到最大努力‥‥‥」同時，死者已矣，她勸勉在生者必須振作：「條路幾漫長‥‥‥真係要加油同振作，呢段時間好難捱，不過唔係一個人捱，唔係一個家庭捱，係好多人陪住一齊去捱呢段日子，同埋好多香港市民一齊經歷。」



大埔宏福苑五級火災，宏昌閣2樓一名婆婆與外傭罹離，女兒Agnes從加拿大多倫多趕返港，並開腔向《香港01》剖白。（陳浩然攝）

婆婆及女兒Agnes均為天主教徒，Agnes在火警（26日）當日身處加拿大多倫多，她事後接受宗教頻道訪問，今晚出席彌撒後，她亦親身向《香港01》憶述經過。她指，當日半夜接獲胞弟電話，「媽咪住嗰度起火‥‥‥」從新聞得知，當時火勢已經十分猛烈。Agnes希望母親外出參加老人活動，避過一劫，「個心都知道不妙，但都懷住一份好渺茫嘅希望，希望有奇蹟出現」。

在港親友、神父等隨即協助尋人及代禱，惜母親一直杳無音訊，最後在她前往彌撒前僅10分鐘，接獲在港親友來電，指警方已尋獲婆婆的袋及身份證等，並證實母親已經罹難，「未消化到，唔識喊，即刻通知兩個女，話婆婆已經走咗，細女喊得好緊要‥‥‥」但當時仍希望外傭逃出生天。

大埔宏福苑五級火災，宏昌閣2樓一名婆婆與外傭罹離，女兒Agnes從加拿大多倫多趕返港，並開腔向《香港01》剖白。（陳浩然攝）

母親驟逝，Agnes搭十多二十小時飛機趕回港善後，機程上亦不禁想：「點解會咁大火？點解會係我？」抵港後搭的士期間，竟恰巧發現司機是母親平日去教堂的好友，從中得知及獲到樞機及主教的祝福，認為命中自有主宰。

Agnes亦有賴信仰，認識到「塵世是暫居的」，亦得到一班教友陪伴，故不再疑問，努力善後及走下去，「死者已矣‥‥‥因為呢條路都幾長，實在係好大災害。」她呼籲大家互相包容及體諒，又感激前線消防及醫護人員，「我都好感謝整個世界，特別係香港市民，與哭泣的一同哭泣。」

對於鄰居阿WILL未能及時救人而感到自責，Agnes亦親口勸勉：「我都好想見下你（Will），因為真係唔使內疚，其實你救到兩個人，已經盡到最大努力，如果你哋再出去，可能3個都冇埋命。」她又很感激WILL提供更多資料，才能知道外傭對母親不離不棄，最後關頭仍呼喚「婆婆走喇」，因此她才能釋懷。

眾多家庭支離破碎，前路茫茫，Agnes寄語：「真係要加油同振作，呢段時間好難捱，不過唔係一個人捱，唔係一個家庭捱，係好多人陪住一齊去捱呢段日子，同埋好多香港市民一齊經歷。」

大埔宏福苑五級大火災，宏昌閣2樓一單位一名婆婆與外傭離世，女兒Agnes接受宗教頻道訪問，認為死者已矣，勸勉在生者振作。（「天主教香港教區公教頻道」影片截圖）