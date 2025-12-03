宏福苑大火｜宏志閣居民奔波8日　感恩八方支援　教愛女做人勿貪

大埔宏福苑五級火令無數災民暫失居所，顛沛流離，前路茫茫，在這徬徨無助之際，熱心人士提供的支援，均能幫輕災民的負擔，讓他們獲得安慰與支持，度過難關。「香港人梗係幫香港人。」戴先生一家住宏志閣，倖免於難，不過生活翻天覆地，聽到施援者向他說這句話，他感受良多，「我覺得全世界淨係得香港人係咁，一方有難八方支援，去到邊度都有人叫你加油。」



自小在宏福苑長大，戴先生的根深植於這片土地，眼見眾多老街坊枉死，痛心不已，認為必須問責及改善制度，「幫助香港社會，唔好啲人咁離譜，為咗嗰幾個臭錢，做啲唔應該做嘅嘢」。他亦藉此教育年幼愛女，「教佢做個好嘅人，唔好咁大貪念......要對得住自己良心」。



戴先生表示：「我覺得全世界淨係得香港人係咁，一方有難八方支援，去到邊度都有人叫你加油。」（梁偉權攝）

戴先生一家五口與印傭居於宏志閣，是唯一一幢沒受波及的大廈。火警發生時，剛巧全家人到外出上班或上學，僅印傭獨自在家。她接到電話知悉火警後逃生，幸無受傷，但受驚過度，加上相熟好友命喪火海，至今情緒難以平復。

火警甫發生時，戴先生僅以為只是棚架火警，尚未意識到會變成一場死傷慘重的大災難，「我冇諗過會咁多人出事，冇諗過會一路燒唔停。」後來火勢蔓延至七廈，自己住所也可能不保，但「嗰陣時覺得最緊要屋企人冇事，燒咗就燒咗，都冇辦法。」

最終火警導致逾百人喪生，眼見生活40年的社區付之一炬，戴先生傷感不已，「住咗咁多年，你好有感情......平時返工放工，有時得閒去買餸，同街坊傾下偈。」

戴先生曾在社交平台發文答謝酒店及義工。（網上截圖）

酒店暖心安排 義工鼎力相助 深表感激

宏志閣在火警發生後已被封閉，一家六人無處安身，當晚暫住在大尾篤朋友的家，後來自費每晚逾3000元，租住位於旺角的酒店讓家人休息。3日後他們再獲社工幫助，安排到尖沙咀太平洋皇家酒店暫住兩星期。酒店管理層及經理為他們安排每日三餐、清洗衣物、送玩具上房、安排車輛接送女兒上學。對於種種貼心安排及支援，他深表謝意，「喺我哋宏福苑居民遇到困難嘅呢段時間，你哋嘅關懷同幫忙，令我哋覺得好溫暖。」經理的一句說話「香港人梗係幫香港人」亦令其感動不已。

他又提到，公司批准他放假，手頭上的工作已分配他人跟進，讓他能專心善後。由於無法回家，生活日用品、衣物，以至女兒校服、書簿等全無，他須到物資站及向校方收集。有一天，他在東昌街拿着多袋物資，因太累而坐在梯間休息，有義工主動召車幫他送回酒店，「好多猛男、大隻佬幫我搬，完全唔使我搬、唔使我去掂」。

亦有義工協助配送物資，衣物、雪櫃、電視機一應俱全，甚至有人自掏腰包買鞋送給災民，「（義工）又出錢又出力，香港人好正，好幸福可以出生喺香港。我同小朋友講，你喺香港出世已經好幸運，對比其他國家，香港嘅資源（多），有咁多人在後邊幫你。」

家住宏志閣的戴先生偕印傭回家收拾細軟，見到大廈內部的發泡膠板及棚網，難免有陰影。（黃學潤攝）

回家見棚網、發泡膠板：見到有陰影

宏志閣今日（12月3日）起一連兩日暫開放，戴先生偕印傭回家收拾細軟，整理雪櫃內已發臭的食物，並帶走證件及鞋等重要物品，亦取回電腦等，「入面有好多相⋯⋯希望冇壞，冇Backup就冇得攞返，呢啲比較珍貴」。

他在大廈內部見到棚網及發泡膠板，心中難免忐忑不安，「咁大件事，你見到都會有陰影，會擔心」。他擔心日後拆棚後，看到對面焚毁的大廈，「望到都會觸景傷情」，妻女恐難以承受，「我住咗喺度幾十年就忍受到，但老婆嗰啲唔係，拆晒發泡膠後，望到出面黑鼆鼆，心理壓力會好大。」

他現時見步行步，但因有各界援助，對將來重建生活不感擔心，相信政府及民間均會全力支援，初步指將來或能編配公屋單位，細節有待商議。

戴先生希望藉今次事年，教育年幼愛女做人勿存貪念，要對得住良心。（梁偉權攝）

斥貪念釀慘劇 教育女兒做事要有良心

戴先生從事地盤管理方面的工作，對宏福苑大維修早有意見，認為政府發出維修令，屋苑小修小補便足夠，毋須大型修葺。但起初招標及議決時居民大多沒表態反對，直至3.3億元議案通過，每戶需支付10多萬元後，便開始有爭議，但法團及承建商已簽約，已成定局。

當時前主席解釋，價格高昂的原因是會有較多維修項目及數年保養，戴先生不滿稱：「貪，我畀你貪，但要對得住自己良心，唔好咁過分。全世界都在玩這個遊戲，冇理由為了個少少錢，3.3億，你為嗰十幾萬，冇咗咁多條人命。個個去選主席、選法團，為咗咩？為油水啫，但你唔好攞得咁過份。」

他續斥責承建商「根本唔係為居民著想，只係為咗自己個荷包，點樣賺到盡，點樣攞到最多錢。」有人為貪圖區區10.58萬元「蠅頭小利」，罔顧整個屋苑4,600條性命，他藉此機會好好教育年僅4歲半的女兒，縱使她尚且年幼，仍在懵懂階段，但相信這場大火在女兒心中會留下深刻印記，故教育要自小做起，「教佢做個好嘅人，唔好咁貪心、咁大貪念......要對得住自己良心」。

宏福苑大火，眾街坊均希望查明真相。（夏家朗攝/資料圖片）

毋忘逝者 需問責改革

流逝的生命給港人敲響了警鐘。他認為制度問題及監管不足，讓港人付出極大代價，形容所有離世者都如同「英雄」般，港人及政府應要意識問題嚴重性，痛定思痛，追責、問責，改變制度。他亦向宏福苑眾街坊打氣，「走咗嘅親人都想你好好活落去，大家都要撐住落去」。

戴先生亦轉述宏福苑居民群組眾多街坊的心願，希望政府查明責任誰屬，包括簽約的舊法團是否有責任、整個投標議決過程有無黑幕；政府盡早交代災民未來住宿安排及重建或安置細節等。