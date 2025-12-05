宏福苑火01追蹤｜後樓梯密封窗變開窿「木板窗」　業界：好大問題

大埔宏福苑五級大火災，死傷慘烈，震驚國際。火勢及濃煙蔓延之快，除懷疑與發泡膠及棚網有關外，逃生後樓梯的開窿「木板窗」，亦疑是煙攻入廈的關鍵之一。有工人及居民向《香港01》透露，宏福苑8幢大廈都有供工人出入、俗稱為「生口」的木板窗，板上開洞，可伸手開關進出，「啲工人會喺呢個位（木板窗）出出入入。」



同由「宏業建築工程」承建做大維修的屯門怡樂花園，後樓梯水錶房有未換窗的位置，甚至「中門大開」遺下巨洞，毫無阻隔，安全成疑。業界指，如要做「生口」方便出入，亦必須按例使用防火物料做活動門，用木板「好大問題」，相關部門亦應監管。《香港01》正向房屋局及屋宇署查詢；消防處則口頭回覆，密封窗的物料非其管轄範圍。



大埔宏福苑火災後，《香港01》拍攝到宏新閣後樓梯外牆位置，遺有疑似燒毀的「木板窗」。（翁鈺輝攝）

宏福苑工程分判商工人阿明（化名）表示，木板窗實為「生口」，並非密封，供負責外牆維修的工人，出入塞內外棚架位置，宏福苑8幢大廈各有兩至三個。

「生口」由兩塊不同大小的木板組成，較窄木板約20乘80厘米、另一塊則約50乘80厘米，開洞口在大木板上，讓工人伸手開鎖入內。工人指，部份生口只使用木板、亦有生口使用「鋁塑板」。

居於宏昌閣21樓的胡太，火災當日與丈夫被困15小時後，逃離死神魔掌。她憶述，火災前所有大廈的窗戶，包括其大仔所住的宏道閣，除被人用發泡膠封窗外，後樓梯亦有窗戶變成「木板窗」，原有窗戶被拆除，僅用木板遮蓋；板上則被人加鎖及開洞，當作「手柄」開關及出入通道，「啲工人經常會喺呢個位（木板窗）出出入入，然後上返我嗰層搭升降機。」

胡太續指，因為工人經常以此方法出入，故其樓層均滿佈沙石灰塵，但當時不以為意，因聽聞有業主不滿工人經常乘搭升降機上落造成影響，亦不清楚此舉原來危機四伏，「以為有防煙門OK，啲工人又要出入，冇諗到係安全隱患。」

火災後，《香港01》亦拍攝到宏新閣後樓梯外牆位置，有疑似燒毀的「木板窗」。居民張先生稱，宏新閣在2024年底搭完棚幾周後，便用木板封窗。他所住的14樓，樓梯轉角位更堆放了沙包，「佢唔阻行走通道，佢係就咁堆喺到先，至於（承建商）有冇解釋呢，係冇解釋嘅。」張先生推測，封窗位置是方便進行工程。

記者亦走訪同由「宏業建築工程」承辦做大維修的屯門怡樂花園，發現部份樓層的後樓梯，已更換新的窗戶；但仍有部份地方未更換，至少3層樓的後樓梯水錶房、垃圾房內，有未換窗位置剩下窗戶大小的巨洞，外望清晰可見棚架，而房門沒有關妥或無法關上，安全成疑。

有業界人士表示，如涉事位置原為防火玻璃的密封窗，工程公司為工程出入而拆除亦無可厚非，但必須使用防火物料代替，如用木板便有很大問題。他指，最頂級的「防火物料係好貴......又貴又重有石屎」，但亦有相對較便宜的防火物料，當然成本亦是承辦商的考量之一。該名人士重申，相關部門亦要監管，例如屋宇署責無旁貸，必須「守龍門」。

香港裝修從業員工會理事長周連建，則不建議在後樓梯拆窗做「生口」，一來涉及消防安全問題，二來亦可能讓賊人有機可乘。他認為，使用吊運方式及升降機比較恰當；但如經過研判，大廈必須要做「生口」以方便工人運輸，亦要用防火物料及密封，否則便不是走火通道，「經過今次教訓，更應該有警惕。」

根據《消防安全（建築物）條例》和相關建築物守則，逃生樓梯要設計成能夠防止煙霧彌漫、以提供可耐受疏散環境，應被具耐火效能的牆壁圍封，如有開口則須裝上具耐火效能的固定窗密封。

政府早前表示，工程由房屋局獨立審查組根據《建築物條例》作出監管。就是次慘劇，房屋局獨立審查組會進行調查，若發現有人違反《建築物條例》的規定，會轉介屋宇署按條例處理，包括提出檢控或進行紀律處分程序。

屋宇署及房屋局獨立審查組亦會採取特別行動，針對正進行中的工程，要求註冊建築專業人士及承建商覆核棚架保護網等的阻燃性能的記錄或相關測試文件，並向部門提交報告。