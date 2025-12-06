宏福苑火災｜網傳穗禾苑拆棚工人被揭工地內吸煙 遭承建商解僱
撰文：凌逸德
出版：更新：
大埔宏福苑五級火造成傷亡慘重，引來外界關注工人吸煙問題。沙田火炭老牌屋苑穗禾苑正進行工程，承建商「富林工程營造有限公司」推出新措施，在工人上棚前需搜身，禁止他們帶煙及打火機上棚；亦會推舉報機制，若居民及工友舉報工人吸煙並附有照片，即可獲2,000元。
網上流傳兩張公示，其中一張指出富林12月4日接獲J座業主投訴，發現有工人在樓宇工地範圍內吸煙，經了解後證實涉及一名拆棚工人，富林即時解僱對方，「並永久不得於穗禾苑地盤工作」，承諾增派管工人員進行突擊巡查、加強工人安全及紀律培訓，提高守則意識，以及鼓勵所有地盤員工及工人互相提醒及監察，共同維護安全工作環境。
富林亦指，根據舉報獎勵機制，該名居民獲得2,000元，但對方表示希望將獎金以「穗禾苑居民」名義，捐贈予宏福苑受災居民，富林將安排捐款，並提供正式收據副本，以作公開備案。
另一張公示顯示穗禾苑管業處接獲富林對事件的回應，鳴謝該名住戶提供相關資料及監察,有效遏止工人違規吸煙的情況，強調「屋苑的居住安全有賴每一位住戶的共同維護，請各住戶繼續通力合作，積極協助監察及即時反映違規吸煙事件」。管業處繼續責成富林，嚴肅執行禁止承辦商職員在外牆、竹棚及大廈範圍內吸煙的措施。
穗禾苑業主立案法團主席梁寶玲早前接受《香港01》訪問時表示，承建商將推新措施，在工人上棚前需搜身，禁止他們帶煙及打火機上棚；亦會推舉報機制，若居民及工友舉報工人吸煙並附有照片，即可獲2,000元。
宏福苑大火｜市民續悼念及辦祈禱會 「你永遠不會獨行」T恤寄意有片｜深水埗電動滑板車起火 3人持滅火筒撲救 險波及毗鄰棚網宏福苑大火｜七旬災民一朝走訪4處 嘆年邁感疲累：肚腩縮一個圈宏福苑大火災｜送院79傷者均脫離危險期 6人仍嚴重 49人已出院宏福苑大火｜棚網供應商取新辦在港檢驗 嘆貪平不重質如殺人放火宏福苑大火災｜後樓梯密封窗變開窿「木板窗」 業界：好大問題宏福苑大火災｜火場方圓500米無人機禁令 延長至12月14日上午8時