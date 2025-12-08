宏福苑大火｜父母罹難成灰燼　女兒採樣後哽咽：想畀返個身分佢哋

「喺屋裡面搵到舊好細好細、縮到好細（的遺骸），都唔知係阿爸定阿媽嘅…」家住宏福苑宏昌閣低層的陳小姐，父母在火警中罹難，她和胞妹今日（8日）到大埔社區會堂進行DNA採樣，希望辨認出父母遺骸。她哽咽道：「好傷痛，好想畀返個身分佢哋（罹難父母），就算搵唔到都畀返個身分…...」



今早有家屬進入會堂採樣。（馬耀文攝）

DNA化驗鑑定料須數星期

陳小姐今早到大埔廣福社區會堂進行DNA採樣後表示，過程約半小時，抽取了口腔組織，預計化驗要數星期。陳說：「有啲係灰燼，可能成家都未搵到，唔清楚人哋，我自己嗰度就父母。依家因為單位內搵到類似人骸，都係憑佢淨返嗰個遺骸，或者灰燼嗰啲幫我哋check（驗）DNA。」她續說：「遺骸入面唔知一個定兩個，當時爸爸媽媽都喺屋入面。出事太快，溫度好似焚化爐咁高嘅話......」

她明白情況並不樂觀：「唔知搵唔搵到，有機會被水沖散都唔出奇，依家唯有接受咗先…..好傷痛，想畀返個身分佢哋（罹難父母），搵唔到都畀返個身分。」

陳小姐的家庭屬特別個案，她解釋稱：「頭七嗰日都未搵到遺骸，路祭完，中國人話嘅招魂，（招魂）之後先喺屋裡面搵到舊好細好細、縮到好細（的遺骸），唔知係阿爸定阿媽嘅。」然後由警方代為上報聯絡社工；由於未確認身分，至今家屬未能領取死亡證。

陳小姐父母在宏福苑大火中罹難，恐怕已燒成灰燼，今日她到社區中心接受DNA採樣，希望盡快讓父母有個身份。（翁鈺輝攝）

姊妹四出奔波申領援助 耽誤工作幸得僱主體諒

陳小姐和胞妹連日來奔走多處申領援助，相當疲累：「依家嘅援助，政府講嘅同現實版，真係要自己去撲。」她舉例某項援助，本來有300個籌，排個多小時，突然得返100個，排到去得返50個，「一日行四區，唔同地區， 好攰！」幸好得到僱主體諒。她希望盡快領取到父母死亡證，讓事情得以初步解決。

