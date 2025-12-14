宏福苑大火｜安居遙遙無期　臨近冬至　暫住酒店災民：唔敢諗過節

大埔宏福苑大火釀成嚴重死傷，不少居民為應急入住酒店，但期限陸續屆滿，需再次面對無處容身的壓力。宏泰閣住戶王先生一家五口過去兩個多星期，因為居住問題被逼分開，七旬老父母暫居外地親友家，他則與太太和7歲女兒暫住荃灣如心酒店。原本前日已經要退房，經過社工協調也只能延至下年1月1日。



談到冬至將近，王先生無奈道：「都唔敢諗（如何過冬至）。」一碗湯丸都變得奢侈。由於女兒在廣福邨上學，他希望能夠獲安排在大埔區公營房屋安居數年，直至有長期安置的最終方案。



大埔宏福苑大火救熄後，現場只餘一片頹垣敗瓦。（資料圖片/翁鈺輝攝）

「小朋友廣福（邨）返學5點就要起身，對佢嚟講係辛苦，唔夠休息，佢只得7歲。」火警當日王先生正在上班，太太去接女兒放學，老父母外遊，所以全家得以保住性命，但父母經營半生的安樂窩付之一炬。

災民面對急切的安置問題，以王先生一家為例，女兒每日來回大埔及荃灣返學放學，十分疲乏。更重要的是，酒店已屆居住限期，原本12月12日要退房，經過社工協調也只能延至下年1月1日。他最希望能夠在大埔安置，但位於大埔區的3個三個過渡性房屋項目均已額滿，「係咪可以畀我哋入住啲暫時冇人住嘅公屋先呢？」，直至有長期安置最終方案。

他明白坊間有聲音，認為災民「打尖」，惟強調自己本來有一個安樂窩「好地地」，不幸被火災摧毀，如今有急逼需要，需要解決燃眉之急，無奈說：「畀十幾萬（元）出嚟大維修，變咗畀錢燒自己。」

大埔宏福苑五級火後，現場有燒剩的棚架、棚網。（資料圖片/陳葦慈攝）

宏福苑業主立案法團將於本周三（12月17日）召開大會，討論火災前後相關事宜。王先生指據他所知只能業主（老父母）出席，但作為居民他「一定要過去」，與街坊溝通，以及表達對於原地重建或填平附近公園重建的願望。

被問到冬至打算怎麼過，王先生無奈道：「都唔敢諗。」大時大節未必與其他人爭廚房用，一碗湯丸都變得奢侈。

2025年11月30日，大埔宏福苑五級火後，現場有燒剩的棚架、棚網，以及燒剩的封窗發泡膠板。（資料圖片/夏家朗攝）

房屋局網頁顯示，截至12月12日下午6時，位於大埔區的3個過渡性房屋項目已經額滿，局方建議有需要的宏福苑居民考慮位於新界的其他項目。（房屋局網頁截圖）

政府昨晚（14日）則發稿表示，至昨日上午，共有1,392名居民入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；另有3,163名居民現居於房屋局的過渡性房屋，或香港房屋協會（房協）項目的單位。有需要的居民入住過渡性房屋或房協項目，租金全免，亦可較長期入住，居民毋須擔心相關租金開支或居住期。

11月26日，大埔宏福苑被火焰吞噬。（資料圖片/香港01直播截圖）