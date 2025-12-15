深水埗黑貓疑被抽氣扇葉割傷　後巷悲鳴掙扎終安樂死　警暫列虐畜

今（15日）午1時許，警方接獲報案指深水埗石硤尾街39號後巷，一隻黑貓懷疑多處受傷，倒地痛苦掙扎。警方將案件暫列作「殘酷對待動物」跟進，探員經初步調查，懷疑黑貓被抽氣扇風葉割至重傷。愛護動物協會將貓咪帶走搶救，惜其傷勢過重，最終要進行安樂死。



黑貓一度痛苦悲鳴，至最後奄奄一息。據他觀察，該黑貓的大腿及背部都有大面積的疑似刀傷，分別近7、8吋及5、6吋。（黃學潤攝）

報案人朋友黎先生接受訪問指，較早時友人發現有貓受傷，但有要事要離開，報案後通知黎生到上址等待警方到場。他指黑貓一度痛苦悲鳴，至最後奄奄一息。據他觀察，該黑貓的大腿及背部都有大面積傷口，分別長近8吋及6吋，懷疑牠受刀傷。

黎先生指地下無明顯血跡，相信貓咪不是從高處墮樓受傷，同為養貓人士的他對事件感到「好唔開心」。

警方將案件暫列作「殘酷對待動物」，特遣隊警員及深水埗警區刑事調查隊第十隊到場跟進，經初步調查，懷疑黑貓被抽氣扇風葉割至重傷。

愛協回覆查詢時表示，今日中午接到市民報告，指在石硤尾街38號後巷有一隻貓受傷，愛協督察短時間內趕到現場，發現貓隻身體上有多處傷口，下肢冇力懷疑骨折。

由於貓隻傷勢並不尋常，報案人決定報警求助。受傷貓隻隨即由愛協督察送往愛協中心交予醫生救治及檢查。不幸地，醫生在搶救貓隻同時，發現其身體多處有大面積傷口、雙腳多處骨折。最後醫生基於人道立場，為該貓隻進行安樂死，以終止其巨大痛苦。

特遣隊警員到場調查。（黃學潤攝）