警搗跨國私煙集團3個月拘61人　檢20款香煙值$5600萬　部份屬假煙

海關今年9月起至12月期間進行反私煙行動，成功搗破一個跨境私煙集團。行動中，海關拘捕61人，包括入境旅客、負責運送私煙及負責管理私煙倉庫的人士。另外，海關搗破多個私煙集散點和儲存倉庫。行動中，海關一共檢獲市值超過5,600萬元的私煙及另類吸煙產品，應課稅值高達3850萬元。



海關相信，檢獲的私煙部分來自東南亞地區的地下煙廠，大機會為假煙，而檢獲的私煙牌子超過20種，加上部份的牌子在本地並不常見，相信會轉口圖利。被捕人當中，有57名被捕人士已被落案起訴，其中35人已由裁判法院裁定罪成，由監禁4星期至9個月不等，而餘下的被捕人士，現在正在還押或保釋候查。



海關稅收罪案調查科稅收調查第二組指揮官蔡俊威（左）與機場科航空旅客及停機坪課高級督察余說昀（右）交代案件。（陳浩然攝）

機場破38宗旅客偷運私煙案 大多採迂迴路線 行李沒個人物品

海關留意，犯罪集團利用入境旅客攜帶私煙，海關稅收罪案調查科連同機場科，於今年9月1日起至今， 一共偵破了38宗進口未完稅香煙的案件，拘捕了43名入境旅客，年齡介乎21至61歲，並檢獲144萬支未完稅香煙，估計市值大概648萬港元，認貨稅值為476萬港元。

機場科航空旅客及停機坪課高級督察余說昀表示，38宗案件中，大部分被捕人士為非本地人，他們大多從日本或柬埔寨乘搭直航機來香港 ，亦有部分人從其他東南亞地區入境香港，他們會將未完稅香煙放滿在他們的寄艙行李及手提行李裡面，而且行李內沒有其他個人物品，期間亦不會向海關作出申報。據悉，部分被捕人收受約1000元報酬走私。

39歲非本地男子從柬埔寨達克茂市經上海浦東，轉機來香港，走私8萬支未完稅香煙。（陳浩然攝）

最重一宗被判囚9個月 39歲外籍男行李攜$32萬8千私煙

另外，不法份子企圖利用迂迴的走私路線，掩飾真正的出發地，試圖增加海關人員的執法難度。其中一宗案件發生在10月15日，涉案39歲非本地男子從柬埔寨達克茂市經上海浦東，轉機來香港。當時他並沒有向海關申報，行經毋須申報通道，扮成一般旅客企圖入境。海關人員發現他採用迂迴路線抵港，引起人員懷疑。

經風險評估後，海關人員揀選該名旅客做清關檢查，在他的5件寄艙行李及一個手提袋內，發現藏有大約8萬支未完稅香煙，估計市值是32.8萬元，認貨稅值為26.5萬港元。該名男子即時被海關人員拘捕，其後被法庭判監9個月，裁決為行動中判刑最重的案件。

海關在行動期間，搗破了多個私煙的集散點和儲存倉庫。（陳浩然攝）

海關市內搗10個私煙集散點及儲存倉 分佈酒店工商廈及物流場

海關同時間亦在市內加強巡查，根據情報分析，發現私煙集團會預先訂好酒店房間作為私煙的集散點，在房間內整理私煙，將私煙由行李箱轉去紙皮箱或尼龍袋，再將私煙轉送到工業大廈或商業大廈的儲存倉庫作暫存，供應當區內的私煙需求。行動中，檢獲的私煙牌子超過20種，加上部分的牌子在本地並不常見，部分的私煙會重新裝箱後，送到物流場所，砌好成為板貨，準備轉口到煙草稅率較高的地區去圖利 。

經鎖定目標後，海關在行動期間，搗破了多個私煙的集散點和儲存倉庫，當中包括有3個分別位於荃灣、汀九及屯門的酒店房間，5個分別位於葵涌、粉嶺、屯門和鴨脷洲的工廈單位，一個位於荃灣的商廈單位，及一個位於青衣的運輸公司物流場。

行動中，海關檢獲1020萬支私煙及140萬支另類吸煙產品，包括加熱煙及煙油，估計市值約5000萬元，認貨稅值3400萬元。行動中，海關拘捕18名男子，年齡介乎22到52歲。海關留意，以往私煙集團都是會沿用傳統模式走私，例如水路或陸路的貨運。在海關接連破獲多宗走私香煙案件下，私煙集團不惜工本，使用成本較高的航空旅客，企圖用「螞蟻搬家」方式化整為零，偷運私煙，但可惜最終都難逃海關的截查。

海關一共檢獲了1164萬支私煙以及140萬支另類吸煙產品，估計市值超過5,600萬元，而私煙應貨稅值為3,850萬元。（陳浩然攝）

海關檢獲私煙屬地下煙廠出產 估計為假煙

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組指揮官蔡俊威指，被捕人士大多數為非本地人士，採取迂迴路線，他們會先在東南亞地區稍作停留，然後就會搭乘一些來自東南亞國家的航班，例如柬埔寨、菲律賓、泰國等地區的航班來到香港。

海關指，有理由相信涉案私煙，來自有關地區地下煙廠，相關生產線衛生情況成疑。海關亦向部分香煙生產商查詢過，得悉生產商並未有在相關地區設定廠房，因此相信來自有關地區的涉案私煙很大機會是假煙。如果市民購買到這些來歷不明的私煙，品質上沒有保障。據悉，海關曾將部分私煙樣本交予生產商，證實為假煙。

海關留意，涉案人士與一般旅客有明顯分別，無論是寄倉行李或隨身行李，裡面全部塞滿了私煙，當中沒有包含其他的個人衣物或日常用品，因此估計有關旅客來港目的，單純為了走私私煙 。

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組指揮官蔡俊威（左）與機場科航空旅客及停機坪課高級督察余說昀（右）交代案件。（陳浩然攝）

海開相信已搗跨境私煙集團 拘61人檢$5600萬私煙

海關相信，已成功搗破了一個利用航空旅客偷運私煙入境的跨境私煙集團，行動中，分別在市內或機場，總共拘捕61人，一共檢獲了1164萬支私煙以及140萬支另類吸煙產品，估計市值超過5,600萬元，而私煙應貨稅值為3,850萬元。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客，作清關檢查，確保有效地打擊跨境的私煙活動，亦會繼續與內地和海外的執法機構合作，作情報交流，留意最新的走私趨勢。今次聯合執法行動，充分展現出海關在源頭堵截，和市內打擊私煙供應鏈的執法成效。海關會繼續全方位執法，即是上游堵截走私、中游取締倉庫、下游掃蕩街頭買賣，打擊不同層面的私煙活動。

海關對法庭判刑表示歡迎，監禁判刑具有相當阻嚇性，並充分反映罪行嚴重性。海關提醒入境旅客，千萬不要心存僥倖，鋌而走險。 海關重申，從事走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，新修訂的應貨稅品條例於今年9月生效，由以往最高罰款100萬元和監禁2年，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。