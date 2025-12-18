88歲婦墮「猜猜我是誰」騙局險失30萬　警及時拘17歲內地收款男

深水埗警區刑事部針對區內的「猜猜我是誰」電話騙案作出詳細分析，鎖定一名負責收取騙案受害人現金的犯罪集團成員身份，昨日（17日）拘捕一名持雙程證的17歲內地男子，當時他正向一名88歲本地婦人收取30萬港元保釋金，警方及時阻止騙案。調查另發現該被捕人同日較早前已收取另一名受害人10萬元，警方呼籲該受害人盡快報案。據了解，被捕人士受聘收騙款。



警方昨日展開拘捕行動，在屯門區以涉嫌「串謀詐騙」罪拘捕該名17歲內地男子，他報稱無業。在拘捕過程中，警方發現他正向一名88歲、持有香港身份證的受害人收取30萬港元現金騙款，成功阻止騙案。經警方調查後，得知該名受害人於當日早上接獲騙徒電話，騙徒假冒受害人的親屬，訛稱其兒子因涉及傷人案件被警方扣留，急需30萬港元保釋金以辦理保釋。調查亦發現，該名被捕人士曾於同日下午約12時45分，在長沙灣荔景山道向另一名受害人收取10萬港元現金。

該名被捕人現正被扣留調查，稍後將被暫控一項「串謀詐騙」罪，案件將於明日（19日）在西九龍裁判法院提堂。

警方深水埗警區重案組高級督察雲天星交代案情。（王譯揚攝）

警方深水埗警區重案組高級督察雲天星表示，今年11月至12月期間，深水埗警區刑事部共展開5次針對電騙犯罪集團成員的拘捕行動，拘捕6名騙徒，其角色包括收錢傀儡，以及負責在場監察及處理贓款的骨幹成員。其中有4名被捕人士為持雙程證的內地男子，年齡介乎17至35歲。

警方調查發現，犯罪集團特意僱用持雙程證的內地人士作為犯罪成員，利用他們在香港短暫逗留的特點，以增加警方追查案件的難度。

同時，警方亦留意到犯罪集團會針對在本地就讀的內地學生，訛稱他們涉及犯罪活動，強迫他們成為「特務調查人員」。集團會指派他們親身與受害人見面，向受害人展示集團提供的偽造警察委任證、內地執法人員證件及調查文件等，並協助收取「調查保證金」。

警方呼籲，長者如接到陌生來電，指親人可能遇到急事而急需用錢時，應該保持冷靜。應先親身或致電親人核實，或與可信賴的人士商量。如有懷疑，可致電18222或報警求助。

另外，不論是本港或內地的執法機關，均絕對不會要求市民在街上繳交「保釋金」。若接到親友聲稱自己被警方拘捕的電話，可以問清楚對方現時被扣留的位置，然後向警署核實真偽。

此外，無論是本港或內地的執法機構，都不會透過電話招募或強迫市民成為「特務調查員」，更不會提供虛假的工作證明文件，或要求任何市民向其他人收取金錢。

警方重申，「串謀詐騙」是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判處監禁14年。由於電騙案件情況嚴重，警方會考慮根據《有組織及嚴重罪行條例》，向法庭申請對涉及相關罪行的被捕人士加刑。市民切勿以身試法。