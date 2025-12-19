宏福苑大火．直播｜何偉豪出殯　特首李家超到場　靈車抵達殯儀館

大埔宏福苑五級大火災造成逾百死傷，37歲消防員何偉豪殉職，遺下雙親、兄長、弟弟及未婚妻。消防處今日（19日）在紅磡世界殯儀館為何偉豪舉行最高榮譽喪禮。上午殯儀館外設置公眾悼念區，稍後靈車及車隊會前往大埔宏福苑災場進行路祭、前往沙田消防局，最後駛往和合石「浩園」安葬，市民可在靈車途經的路段作最後致意。



影片：楊凱力、何穎賢、王海圖

攝影：梁鵬威、廖雁雄、夏家朗、羅國輝



【上午10:00更新】喪禮官方儀式正式開始，消防靈車已抵達世界殯儀館。



消防靈車已駛達世界殯儀館。（梁鵬威攝）

【上午09:50更新】行政長官李家超、政務司司長陳國基、行政會議成員李國章亦分別乘車抵達現場。



行政長官李家超乘車抵達現場。

【上午09:30更新】保安局局長鄧炳強到靈堂致哀。另外，多個紀律部門人員亦先後抵達靈堂，包括警務處及海關。警務處長周一鳴乘車抵達，下車後進入靈堂。



保安局局長鄧炳強抵達靈堂致哀。（翁鈺輝攝）

警務處長周一鳴抵達世界殯儀館。（翁鈺輝攝）

【上午08:30更新】靈堂中央掛有何偉豪穿上消防制服的遺照，橫匾寫上「浩氣長存」，大批穿著消防制服的同袍在靈堂打點。不少市民到場致哀。市民羅先生到場獻白花致哀後指，殉職消防員何偉豪為救火犠牲性命，市民應該尊敬他，亦希望何得到安息。



今早有市民到場致哀。（翁鈺輝攝）

羅先生致哀後指，何偉豪為救火犠牲性命，市民應該尊敬他，亦希望何得到安息。（翁鈺輝攝）

殉職消防員何偉豪

殉職消防員何偉豪。（消防處提供圖片）

12月19日喪禮安排如下：

上午9時至9時30分：在世界殯儀館附近設置公眾悼念區，前往悼念的市民，請按照現場工作人員指示。

上午10時：喪禮官方儀式開始，供政府官員、社會賢達和消防處屬員參與，消防處處長楊恩健亦會出席，儀式將不會對公眾開放。

上午10時30分：靈車離開殯儀館，政府官員及消防人員，將列隊在殯儀館外向消防隊目何偉豪作最後致敬。靈車會路經大埔太和路、寶鄉街、廣福道和大埔公路—元洲仔段，市民可在靈車途經的路段沿途作最後致意。

上午11時：靈車抵達大埔宏福苑（大埔公路—元洲仔段／廣宏街迴旋處）進行路祭，供消防人員、當區官員及賢達致敬。靈車之後會經大埔公路—沙田段、沙田鄉事會路和源禾路。

上午11時30分：靈車抵達沙田消防局，由楊恩健帶領消防人員在消防局外列隊，向何偉豪消防隊目致最後敬禮，當區官員及賢達亦會出席向何偉豪消防隊目致敬。靈車車隊隨後將前往和合石墳場內的「浩園」進行安葬儀式。

▼12月18日設靈▼

殉職消防員何偉豪12月18日於紅磡世界殯儀館設靈，其拍拖多年女友的花牌置於靈堂中央。（梁鵬威攝）

+ 1

消防處表示，已故消防隊目（追授）何偉豪，生於1987年，2016年加入消防處任職消防員，表現優秀。何偉豪消防隊目在消防處服務9年，工作勤奮，待人有禮，克盡職守，樂於指導年資較淺的同事，深受同袍愛戴。他多次執行滅火救援任務，充分展現其專業能幹、勤快高效和機敏善斷的優點。

2025年11月26日，何偉豪奉召前往大埔宏福苑執行滅火救援行動，期間身受重傷，不幸殉職。該火警其後升為五級。消防處損折英才，香港社會痛失棟樑。何偉豪奮勇無畏、捨己為人的專業精神足為典範，將永誌香港市民心中。為表揚其向火逆行的無私奉獻精神，消防處已向何偉豪追授消防隊目榮譽職銜。

何偉豪消防隊目終年37歲，遺下雙親、兄長、弟弟及未婚妻。

12月2日，何偉豪家屬及消防同袍在火場路祭，同袍率先手持白花悼念。（資料圖片/林澤鋒攝）

據了解，何偉豪生前駐守沙田消防局，擔任「細搶」隊員。大火當日，何偉豪負責「細搶救車」前往現場滅火，下午約3時01分到達現場，在地下負責救援，至約3時半失去聯絡。消防搜索後，約4時01分在宏昌閣對出空地發現何偉豪，當時他臉部有燒傷，隨即轉送到威院搶救，其後證實不治。

消防處於12月11日何偉豪的生忌時，向何偉豪追授消防隊目榮譽職銜。與何偉豪拍拖10年的女友兼未婚妻，先後在網誌發文，感謝大眾對其關心，又稱何偉豪是自己的驕傲及超級英雄。