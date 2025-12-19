宏業葵順工業中心及北角「豪景」維修項目　工人拉橫額追薪過百萬

與大埔宏福苑同為「宏業建築工程」擔任維修承辦商的葵順工業中心，今日（19日）早上約9時半，10多名工人及判頭到大廈天台拉起橫額追薪，指工程款項層層拖欠，導致多個工種出現欠薪情況，拖糧時間長達4至5個月，涉及金額合共逾100萬元。有判頭表示，近數周未獲任何新進展，正等候大廈業主立案法團、宏業及二判會議的結果。若再未能解決，將考慮循法律途徑或向勞工處求助。



同樣由宏業擔任維修承辦商的北角寶馬山道「豪景」，有維修工人今日亦到大廈外拉起橫額追討欠款，指工程進行近1年，至今仍有逾200萬元未獲支付，批評大廈法團拒絕對話，令工人臨近歲晚陷入財困，擔心「過唔到年」。有工人表示，將再向廉政公署及商業罪案調查科反映，促請徹查事件。



維修工程相關的工人及判頭，到大廈天台拉起橫額追薪。（林澤鋒攝）

三判水喉判頭李先生指，自今年6月起被拖欠工程款項，至今已達4至5個月，但為免工程延誤，只能頂住壓力繼續安排人手，「我哋為咗工程唔好延誤，壓力好大，佢哋（工友）又要開飯，我哋又收唔到錢。」他又稱，現時聽聞宏業戶口被凍結，令他更擔心欠款難以追回，「我哋以前嘅糧點出返？依家欠100多萬。」他批評對方回覆一直是「等」，「下個月啦、過兩日」，但最終沒有實質安排。

李先生指，自今年6月起被拖欠工程款項，至今已達4至5個月。（林澤鋒攝）

李生亦指出，現行勞工保障多集中於僱員層面，令判頭在追款上更感無助：「勞工處保障都係員工，咁我判頭，我點呢？唔可能我白做，係唔係？」他表示，下一步或會循法律程序處理，並呼籲制度需要檢討，「大家都係合約、跟合約做嘢，如果咁樣都保障唔到我哋，將來嘅制度都要改啦，係唔係？每個人都有家庭，要養家。」

多名維修工程相關的工人及判頭，到大廈天台拉起橫額追薪，指拖糧時間長達4至5個月，涉及金額合共逾100萬元。（林澤鋒攝）

另一名三判水喉判頭陳先生亦表示，宏業與二判之間出現拖欠款項的情況，最終令前線工人「幾個月無出過糧」。他估算自己一組工人涉款約 20 至 30 萬元，受影響工人約 7 至 8 人，而整體涉款「應該有百幾萬」。他又稱，近期嘗試聯絡宏業未果，只能透過二判了解情況，暫未向勞工處求助，但若問題未能解決將會考慮採取行動。

陳先生表示，近期嘗試聯絡宏業未果，只能透過二判了解情況，暫未向勞工處求助，但若問題未能解決將會考慮。（林澤鋒攝）

同樣受影響的三判油漆判頭陳先生則指，被拖欠款項約30多萬元，同樣歷時4至5個月。他稱曾向二判及相關方面反映，但「一直拖、一直拖，無付錢」，對方只稱「跟緊」但沒有消息。他表示，身邊約6名工友同被拖糧，生活壓力沉重：「肯定有影響，要租屋、要食飯，都要錢。」他坦言，近幾個月主要靠向朋友借錢周轉，「借少少錢，用咗先啦。」

陳先生坦言，近幾個月主要靠向朋友借錢周轉，「係朋友借，借少少錢，用咗先啦。」（林澤鋒攝）

位於北角寶馬山道2號的「豪景」，同樣由「宏業建築工程」擔任維修承辦商，有維修工人今日中午時分，到大廈外拉起橫額追討欠款。

位於北角寶馬山道2號的「豪景」，同樣由「宏業建築工程」擔任維修承辦商，有維修工人到大廈外拉起橫額追討欠款。（受訪者提供）

有參與追薪行動的工人表示，他們為相關維修工程工作接近1年，但仍有大額款項未收回，「我哋做咗成年嘢，仲有200幾萬未收。」他指，工人曾嘗試與業主立案法團溝通，但對方拒絕與他們對話，並要求他們「有咩搵返宏業」。工人質疑做法等同推卸責任，直言「大家都明知宏業唔出現處理」，導致追薪陷入僵局。

亦有工人擔心生計與家庭開支，指尤其歲晚將至，若欠款再無着落，前線工人將首當其衝，「依家挨年近晚，個個工人過唔到年」，又表示，將就事件向廉政公署及商業罪案調查科再去信，要求介入調查。