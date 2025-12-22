有片｜私家車逆線橫跨太子道西　男司機棄車逃跑一度企跳終被捕

一名男子懷疑停牌期間駕駛，為逃避警方追捕，先在旺角窩打老道與太子道西逆線行車；然後棄車於創知中學外，再跑到400米外的一條行人天橋。



，今日（22日）上午9時11分，網上有車CAM拍攝到，一輛本田私家車被警車追截的場面。該車在窩打老道南行線衝出太子道西，逆線駛入另一邊的窩打老道繼續南行，警方電單車尾隨響號追捕。



窩打老道北行線一輛私家車疑與案有關，男司機棄車逃跑，後來被制服拘捕，被黑布蒙頭押返現場私家車調查，警方正循危險駕駛方向調查。



私家車停在窩打老道北行線創知中學外。（蔡正邦攝）

現場可見七人車最後停在窩打老道北行線、創知中學對開。消息稱涉案男司機落車逃跑，一度在何文田公主道創知中學對開天橋企圖跳橋，終被警員勸服就擒。

據悉，七人車上沒有違禁品，有人疑因停牌期間駕駛而逃避截查。

疑犯黑布蒙頭被押返現場私家車調查。（蔡正邦攝）

警方在場調查。（蔡正邦攝）

網上車CAM可見，上午9時10分，一輛私家車在聖德肋撒堂外的窩打老道南行線駛出，逆行越過太子道西多條行車線，駛入另一邊的窩打老道南行線；尾隨有警察電單車亮燈及響號追捕。

從讀者提供的片段，可見交通警追截司機至一條行人天橋，司機跨欄處於危險位置，交通警一直勸喻他，並用手捉住他：「落嚟先講！落嚟呀落嚟先畀個機會你呀！」司機堅持，片末交通警籲圍觀市民：「搵人報警呀，唔該！」