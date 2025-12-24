諾和工程涉造假｜消息：警再拘6人　累計9人落網

《香港01》花數個月調查分判商「諾和工程」涉提交假證書予醫院擴建、市建局重建及二號客運大樓工程等多個地盤，當中醫管局及市建局承認曾接獲「諾和工程」假證書，多間供應商取消「諾和工程」分銷商資格。據了解，警方經調查後，再拘捕6名涉案者；連同昨日（23日）被捕的3名負責人和職員，案件累計9人被捕。



其中一名被捕男子，於12月24日凌晨零時左右，由重案組探員押解離開田心警署。（資料圖片/陳永武攝）

據了解，12月9至17日期間，警方接獲醫院管理局報案，指懷疑負責醫院擴建及市區發展項目工程的分判商，提交懷疑虛假文件。警方昨日表示，西九龍總區重案經深入調查後，昨日在沙田分別拘捕3名工程公司男負責人及職員（24至45歲），涉嫌「行使虛假文書」。據知警方其後再拘捕6名涉案者。

警方12月23日拘捕「諾和工程」3名人士，大批重案組人員到位於火炭的辦公室搜查。（資料圖片/梁偉權攝）

昨日行動中，人員在沙田區一工業大廈單位及被捕人家中，檢獲一批懷疑與案有關的儀器及懷疑虛假文件。其中一名被拘捕的男子帶上頭套並在重案組探員押解下，於今日（24日）凌晨零時左右，由便裝警車載離田心警署；另一輛警車則載有大批作為證物用的文件。

醫管局早前接獲《香港01》查詢後，發新聞稿承認分判商「諾和工程」涉提交假證書予瑪嘉烈醫院擴建工程。記者其後再揭發「諾和工程」疑涉提交假證書予5個市建局重建地盤及機管局二號客運大樓工程。

醫療衞生界立法會議員林哲玄在12月11日，回應瑪嘉烈醫院工程造假一事，稱香港建築業界已爛到不能再爛，層層都可以造假。他指，香港在世界上不再是金漆招牌，而是大笑話，必須要下重藥去糾正。

發展局局長甯漢豪同日回應林的「爛透論」，稱她絕對不同意香港建造業「差勁」，只是個別人士不守規矩，屬「害群之馬」，著不要因「害群之馬」一竹篙打一船人。