觀光巴士車長不當處理兩乘客$110車資　27歲男涉盜竊被捕

網上流傳一名「觀光城巴」車長懷疑盜取乘客車資，被公司報警及即時解僱。警方於12月23日接報，指中環碼頭一名27歲姓吳男司機不當處理兩名乘客共110元車資，經調查後，以涉嫌盜竊將他拘捕。《香港01》已就事件向城巴查詢。



網上流傳該名司機承認有關盜竊事件，公司職員即時報案，警方到場將他拘捕並帶返中區警署調查，公司亦已經即時解僱男司機。（Martin Derek Facebook 圖片）

根網上貼文涉事路線觀光巴士路線為路線H2，根據城巴網站，路線H2途徑女人街、M+、香港故宮文化博物館、戲曲中心和1881。

貼文指，該名司機承認有關盜竊事件，公司職員即場於中環碼頭報案，警方到場將他拘捕並帶返中區警署調查，公司亦已經即時解僱男司機。《香港01》正向城巴了解。

H2線。（觀光城巴網站圖片）

警方表示，於12月23日下午4時55分接獲城巴公司報案，指內部巡查發現一名27歲姓吳男司機懷疑不當處理2名乘客的車資，其中一宗為50元，另一宗為3張20元紙幣，共110元。