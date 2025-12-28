富山邨單位廚房起火　一男手腰燒傷一度昏迷　多名居民疏散

富山邨發生火警。今日（28日）下午1時18分，警方接報指，富信樓一個單位的廚房起火冒煙。消防到場出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，並於1時58分將火救熄，多名居民自行疏散。



一名男子由消防救出，他手部及腰燒傷陷入昏迷，須以氧氣罩協助呼吸，被送往伊利沙伯醫院搶救，其後回復清醒。消防經初步調查後，相信爐頭起火釀禍，事件並無可疑。



現場可見，涉事單位外牆熏黑。（鄭嘉惠攝）

現場消息指，富信樓10樓一個單位冒煙，單位男戶主昏迷送院。現場可見，涉事單位外牆熏黑，多名居民自行疏散至地面暫避，亦有居民帶同寵物走火警。

11樓街坊蔡小姐表示，事發時聽到火警鐘響，亦聞到燶味，另有街坊、清潔工及保安拍門提醒居民走火警。她得悉濃煙由10樓湧出，其後立即「執嘢走」，帶同兩隻貓「白白」及「書童」由後樓梯逃生。

蔡小姐（右）帶同寵物走火警。（鄭嘉惠攝）

有居民帶同寵物走火警。（鄭嘉惠攝）

一名男子陷入昏迷，被送往伊利沙伯醫院搶救。（黃學潤攝）