天水圍眼鏡舖傷人｜驗光室內經理刀襲視光師　涉感情糾紛同送院

天水圍天耀廣場內一間眼鏡舖，除夕（31日）發生傷人案，一男一女眼鏡舖職員被困驗光室內，曾經有人叫救命，二人頸部均有割傷，昏迷被送往屯門醫院搶救。消息指，事件或涉及感情糾紛，女視光師進入驗光室後，遭男銷售經理襲擊，案件暫列傷人處理。



據了解，事發當日31歲黃姓男銷售經理原本放假，但下午突然返回店舖，並邀27歲蘇姓女視光師進入驗光室商談。蘇女入房後，門隨即被關上及反鎖。而當時店內另一位53歲李姓男銷售員忙於接待顧客。至下午1時半，李男聽到驗光室內傳出尖叫聲，但由於顧客眾多，未有即時理會。

至1時53分，驗光室再傳出蘇女高聲呼救及要求報警，黃男回應稱「兩人無事」，李男嘗試開門不果，隨即報警。警方及消防接報到場，由消防員破門進入，發現蘇女半昏迷仰臥地上，右頸、左前臂及掌心有血跡；黃男則處於昏迷狀態，半壓在女事主身上，右頸同樣有刀傷，同送往屯門醫院，其中女傷者留醫深切治療部。

天水圍發生傷人案，一女眼鏡舖職員被男同事用刀施襲。（林振華攝）

警方在現場檢獲一把水果刀，經初步調查後發現，蘇女和黃男均為眼鏡舖職員。案件列作「傷人」，交由元朗警區重案組第3隊跟進，正調查事件起因及疑犯施襲動機。