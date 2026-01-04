石硤尾邨奪命火｜起火樓層濃煙擋去路　鄰居濕毛巾封門隙終獲救

石硤尾邨美如樓今日（4日）發生火警，釀成1死6傷，逾200居民疏散，起火單位疑在21樓，有同層住戶指逃生時有大量濃煙湧入屋，因此無法離開，只能用濕毛巾封住門隙待救。據他所知起火單位的住戶為一對70餘歲的夫婦，男戶主平日以電動輪椅代步，需由其妻子照顧。



亦有居民指日前曾有火警演習所以起初不以為意，其後帶同坐輪椅的母親逃生，感激其他住戶幫忙合力將母親連人帶椅由21樓抬至地面。另有居民指經過大埔宏福苑火警一役後變得更加警惕，擔心未能及時逃生：「經過大埔火災醒覺起上嚟啦係咪，自己攞住衫褲叫啲單位（街坊）走落嚟。」



住在美如樓21樓的周先生分享逃生經過。（鄭嘉惠攝）

21樓住戶周先生表示，事發時察覺到火警想開門逃生時，一陣濃煙湧入屋內，發現出路被濃煙阻擋於是關門，又着太太用濕毛巾封住單位內的門隙，並報警救助。周先生指當時抽氣扇因火警停電無法運作，無法驅除濃煙，幸好消防員迅速到場，「我哋冇咁慌」，其後消防員為他們戴上面罩及協助離開。

據周先生了解，起火單位的住戶為一對70餘歲的夫婦，男方平日以電動輪椅代步，需由其妻子照顧。他亦留意到單位內有很多櫃、木器及電器燈條。

22樓住戶鄺先生分享逃生經過。（鄭嘉惠攝）

居民走火警 謝街坊助帶輪椅母落樓

22樓住戶鄺先生則在近8時聽到火警鐘響起，不過他起初以為只是演習，後來其女傭在晾衫時察覺有濃煙，他於是立即跑到21樓查看情況，發現21樓佈滿濃煙、電梯已無法運作，2名少年正在幫手救火。他遂返回單位帶坐輪椅的母親逃生，並將母親連人帶椅抬到21樓。2名救火少年見狀二話不説與他一起合力將母親抬至地面，最終成功逃離火場，鄺先生感激道：「好多謝兩個𡃁仔！」

街坊陳先生表示，經過大埔宏福苑火警一役後變得警惕，得悉發生火警，立即取身份證、手機及鎖匙逃生。（鄭嘉惠攝）

宏福苑火警後提高警覺

街坊陳先生表示，經過大埔宏福苑火警後變得警惕，得悉發生火警後，立即取身份證、手機及鎖匙逃生：「經過大埔火災醒覺起上嚟啦係咪，自己攞住衫褲叫啲單位（街坊）走落嚟。」他坦言今次走火警較緊張，擔心未能及時逃生，「一陣燒上嚟就走唔到落去㗎啦嘛！」

26樓住戶黃小姐，帶同2隻愛貓走火警。她指火警發生時自己亦正睡覺，聽到火警鐘聲後一度打算留在家中，但因為聞到煙味，於是立即「捉貓、攞毛巾，就走喇」。她坦言「無諗過有一日（自己）要走火警」，但想到大埔宏福苑大火情況，還是決定逃生。

26樓住戶黃小姐，帶同2隻愛貓走火警。（鄭嘉惠攝）

石硤尾邨美如樓發生火警，造成一死5傷。圖為送院傷者。（鄭嘉惠攝）

