羅啟聰涉毒｜前女友為許靖韻　曾專訪透露為完音樂夢欠6位數債

警方昨日（3日）搗破元朗一村屋製毒工場，搜獲多款共值774萬元的毒品，拘捕2名本地男子及1名內地女子，據悉包括2018年選秀節目《Good Night Show 全民造星》第一屆參賽者羅啟聰（暱稱狗毛、K.I.S）。警方記招會指，有人因欠債鋌而走險。



羅啟聰參賽時獲評審側田及Eric Kwok讚賞，一度被封為「音樂才子」而成為大熱，最終該屆由姜濤奪冠。早在參加造星前一年，羅啟聰接受《香港01》專訪，曾透露為做音樂欠下唱片監製方樹樑6位數字債務。他亦曾參加內地選秀節目，包括《中國夢之聲·下一站傳奇》及《粵語好聲音》等。2014年，他與歌手許靖韻合作拍微電影《假真界世》撻着，拍拖3年後分開。



羅啟聰涉毒被捕。（IG@kizlawkc）

現年35歲的羅啟聰暱稱K.I.S、狗毛，出生於香港，家中有兩弟妹，在香港知專設計學院（HKDI）修讀與音樂媒體有關的課程。2014年，他與歌手許靖韻合作拍微電影《假真界世》後撻着，拍拖3年，於2017年分開。

2018年，羅啟聰被唱片監製方樹樑發掘，同年參加ViuTV選秀節目《Good Night Show 全民造星》第一屆，獲評審側田及Eric Kwok讚賞，成為其中一位大熱選手。參賽期間曾稱「其實我未sense（意識）到自己有咩問題」，最終他20強止步；2021年後出席活動時，曾接受傳媒訪問指已有所反省，「希望可以有一個全新嘅自己」。

2020年起，他和樂手組合InSpring在東角道和時代廣場進行街頭演唱，同年參加東方衛視選秀節目《中國夢之聲·下一站傳奇》，代表香港「踢館」，被當時評審導師G.E.M.鄧紫棋大讚其音樂才華。2022年10月，又參加廣東廣播電視台珠江頻道的比賽節目《粵語好聲音》，作為代表參賽香港選手。

羅啟聰2014年與歌手許靖韻合作拍微電影《假真界世》後撻着，拍拖3年，並於2017年分開。（IG@angelachingwan）

羅啟聰2017年曾接受《香港01》專訪，指曾參加了不同的歌唱比賽，又去了唱片公司工作，想和音樂夢想更加接近，所以自學結他，後來認識了當時的經理人方樹樑，覺得真心想玩音樂，再到HKDI修讀與音樂媒體有關的課程。

當年他透露追夢多年的艱辛經歷，背負學費及生活費，打過很多的兼職幫補生計，第一首歌拍MV要問學校借器材，漏夜做搬運工親自運送器材去拍攝場地。每次出歌，亦會添上一筆新債，最後欠下方樹樑6位數字款項，他說：「多得方樹樑幫我出住先，先做到音樂……你話香港幾現實，舊債未清晒，新債又嚟緊。」

警方今日交代掃毒案情指，東九龍總區刑事部最近留意到，有販毒集團以「搵快錢」作招徠，招募年輕人作為「死士」進行販毒活動。當中包括利用日常的運輸工具，例如的士、貨車作為掩飾去派送毒品，更會利用村屋單位作為製毒中心和毒品儲存倉。

警方昨天（3日）在新界元朗一帶進行反毒品的執法行動，突擊搜查元朗山下路一個村屋單位，檢獲的毒品超過10公斤，包括7.9公斤可卡因、1.2公斤「冰」毒、741克霹靂可卡因、598克氯胺酮（K仔）及259粒依托咪酯（前稱太空油）煙彈，市值約港幣774萬。人員亦發現大量的製毒工具，包括電磁爐、煲、溫度計以及大量可再封透明膠袋。

行動中，兩名本地男子和一名內地女子（21至35歲），涉嫌「販運危險藥物」、「製造危險藥物」及「串謀販運危險藥物」被捕；據悉包括羅啟聰。所有人被扣留調查，均已被暫控一項「製造危險藥物」、「販運危險藥物」及「串謀販運危險藥物」罪，明天（5日）下午在觀塘裁判法院提堂。警方相信有人因欠債而鋌而走險，被販毒集團以數萬元至十多萬元酬勞招攬犯案。

警方在涉案元朗村屋單位搜7.9公斤可卡因、1.2公斤冰毒、741克霹靂可卡因、598克氯胺酮及259粒依托咪酯煙彈，市值約港幣774萬。（林振華攝）

警方提醒市民，製毒過程中通常會釋放刺鼻氣味，如發現任何處所傳出電油或酸性氣味，應提高警覺，如有懷疑，應向警方報案。

警方重申，製毒和販毒是極之嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬元。市民特別是年輕人切勿以身試法。以本案為例，量刑起點亦是終身監禁。