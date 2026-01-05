沙田威爾斯親王醫院地盤意外　男工升降台工作撞傷頭　半昏迷送院

沙田威爾斯親王醫院一地盤發生工業意外。今日（5日）下午約2時33分，警方接獲一名男工人報案，指另一名男工友工作期間，頭部受傷。事主額頭流血，陷於半昏迷，獲救後被送入醫院救治。據悉，涉案地盤屬威院第二期重建計劃，第一階段的主要工程已於2023年6月展開。



消息稱，傷者事發時與另一名工友在升降台工作，升降台上升至約2米高時，被橫樑擊中頭部，前額造成6厘米的傷口；工友則及時踎低避開，立即報警。警方正調查事故原因。



一名男工在沙田威爾斯親王醫院一擴建地盤工作期間，頭部撞傷。（林振華攝）

根據醫管局網頁資料顯示，威院第二期重建計劃將會分兩個階段進行，第一階段工程範圍包括為現有建築物進行翻新工程，並在沙田醫院興建一座調遷大樓，以供遷移威院現有建築物內將拆卸的設施；拆卸A、C、D 及E座職員宿舍和演講廳大樓，以騰出地方興建一座住院新翼大樓；以及為現有住院主樓暨創傷中心進行翻新、改建和加建工程。

第一階段的籌備工程已在2017年開展，而拆卸及地基工程已於2019年12月展開並於2023年6月完成，主要工程亦已於2023年6月展開。第一階段計劃完成後預計可增加約450張病床和16間手術室。

第二階段工程主要範圍包括拆卸醫院舊建築羣，包括日間診療大樓、特別大樓、呂志和臨床醫學大樓、平台大樓、眼科中心和李嘉誠專科診所（北翼）； 以及興建新的日間醫療中心和癌症中心。整個重建計劃預計2029年竣工。

