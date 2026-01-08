屋苑亂象｜黑幫滲透圖爭奪翠屏北邨工程　中間人買票　委員受滋擾

樓宇維修利潤豐厚，不法份子常以威迫利誘手段取得業主授權票，從而操控屋苑法團，以便日後奪取維修工程合約。近日，廉政公署便搗破一個懷疑由黑社會操控的樓宇維修貪污集團，拘捕21人，當中包括業主立案法團成員，有報道指觀塘翠屏北邨牽涉其中。《香港01》追訪發現，翠屏北邨過去數年陷入維修爭議。據知情人士透露，在法團推行大維修期間，常有可疑「中間人」邀約持有授權票的人士會面，甚至金錢利誘，亦有委員曾遭淋紅油、收到追債信，甚至遇上縱火案件。



授權票的多寡，足以左右數以億計的工程合約「花落誰家」，亦讓不法之徒有機可乘。雖然政府曾於2017年建議修改《建築物管理條例》，但修例始終未有針對授權票的漏洞，少數代表依然可以手持多張授權票以影響大局，導致近年屢次出現授權票造假、甚至黑箱作業的爭議。



翠屏北邨屬租者置其屋計劃屋邨，樓齡近44年，該邨總人口約1.4萬，人口老化明顯，年齡中位數達54.7歲。（香港01記者攝）

翠屏北邨屬租者置其屋計劃屋邨，樓齡近44年，全邨合共12座，除翠楣樓保留作租賃用途外，其餘由業主立案法團負責日常管理及維修。該邨總人口約1.4萬，人口老化明顯，年齡中位數達54.7歲，具中、小學歷人口佔逾八成。《香港01》近日接觸約20名邨民，發現僅一人知悉市建局的「招標妥」計劃；問及屋苑大維修詳情，絕大部份居民更是一知半解。

強制驗樓令未到 大維修屢惹爭議

過去9年，翠屏北邨屢因推行大維修而掀起風波。《香港01》向數名熟悉屋苑及法團事務的知情人士，及曾參與法團工作的前任委員了解。曾任法團委員的Martin（化名）透露，早於2017年，當時的法團曾嘗試推動全邨外牆維修等工程，未經「招標妥」便揀選工程顧問「裕基」，惟因該公司工作表現未符要求，且履行合約能力存疑，法團最終終止合約，大維修無疾而終。

2022年，翠屏北邨法團就大維修透過「招標妥」聘請顧問。當時邨內因未收到政府強制驗樓令，居民對於應否急於維修存在極大分歧，憂慮日後需「做兩次」。在爭議聲中，有陣營召開特別業主大會，成功罷免並重選法團。（香港01記者攝）

2022年，第八屆第一任期法團再推大維修，透過「招標妥」聘請顧問。當時邨內因未收到政府強制驗樓令，居民對於應否急於維修存在極大分歧，憂慮日後需「做兩次」。在爭議聲中，有陣營取得5%業權召開特別業主大會，成功罷免並重選法團。

投選工程顧問前 有人向居民索取授權票

第八屆第二任期法團接任後，隨即於2024年4月再度招募工程顧問，據悉期間有人在邨內向居民索取授權票，疑為投票「鋪路」。6個月後的業主大會，議程包括選出新一屆法團及揀選工程顧問。

Martin表示，21間入標公司中叮噹馬頭的，包括早前捲入宏福苑大維修疑涉貪案的「鴻毅建築師有限公司」，以及「亞太建築顧問有限公司」。鴻毅報價約78萬元，且「包裝」較好，齊備ISO認證，當時未有負面消息；亞太報價高近1倍，達130萬元，且曾捲入西環海都樓、將軍澳翠林邨維修爭議，然而令人意外的是，兩間公司均獲大量居民支持。

首輪投票中，鴻毅獲1.8萬業權份數，亞太亦有1.3萬，但均未獲過半數，故進行第二輪投票。最終鴻毅擊敗對手中標，但從數據上可見，亞太「鐵票」不減，仍有逾1.4萬業權份數。Martin直言：「兩間公司比較之下價格有差距，換作是你都會揀鴻毅。」對有大批居民選投亞太感到不解。

負責宏福苑工程的工程顧問公司「鴻毅建築師有限公司」，2024年獲翠南北邨的工程顧問標合約。（資料圖片／蔡正邦攝）

有委員遭滋擾 曾接可疑來電

第九屆法團於今年3月就拆分成三個項目的優化升降機工程進行招標。Martin指出，一名委員的住所同層鄰居信箱突被塞滿追債信，內容指該委員兒子欠債，惟其子已搬離多時；一個月後，同樓層更遭人縱火。他坦言，雖無法確定有關行為的目的，但令人懷疑是針對法團事務，「最奇怪是火燭無人打999，反而有人打去管理處報案。」根據5月會議紀錄，升降機井道工程項目中，報價最低的公司因連成本價也達不到而被「踢出局」，第二低價的亞太中標。

及至8月，房屋局發出對翠楠樓高低座內外牆結構修葺令，法團再次招標。同月，另一名委員家門遭淋紅油追債，事發前後均收到可疑電話。最終，9月法團公布由報價最低的亞太中標。

《香港01》正就翠屏北邨大維修爭議，向亞太建築顧問有限公司查詢，截稿前暫未獲回覆。

今年8月，房屋局發出對翠楠樓高低座內外牆結構修葺令，法團再次招標。同月，另一名委員家門遭淋紅油追債，事發前後均收到可疑電話。（香港01記者攝）

中間人圖利誘持業主授權票者

在連串暴力事件背後，一名非當邨居住的中間人浮出水面。Martin指出，有人雖非業主，但經常持授權票出席業主大會，身邊常有陌生的彪形大漢陪同。多名熟悉法團人士指，該中間人確是在邨內活躍多時。

有消息人士指，該委員被淋紅油後，在已故法團主席出殯當日，遭該中間人「問候」，稱：「你係咪俾人搞啊？係咪應承咗人哋啲嘢冇做呀？」但該委員從未公開曾被滋擾，不知對方從何得悉。此外，該中間人被指邀約及以5萬元利誘持授權票的人士。

全港業主反貪腐反圍標大聯盟發起人趙恩來形容，黑勢力本來在公屋較為活躍，故租置屋邨維修工程中，有人跟蹤、恐嚇、騷擾業主的事件猖狂。（資料圖片）

趙恩來：黑勢力活躍公屋 滋擾業主猖獗

有知情人士透露，翠屏北邨威嚇事件及買授權票的操作，背後疑由黑幫份子主導。事實上，犯罪集團若能操控或滲透法團，便很大機會能左右工程顧問及承建商的篩選，從中獲利。全港業主反貪腐反圍標大聯盟發起人趙恩來表示，租置屋邨面積和規模大，維修工程利潤可觀，業主在屋苑事務的參與度低，種種因素下黑社會容易有機可乘，透過跟蹤、恐嚇、騷擾業主，以威嚇手段取得支持，甚至造假授權書，藉此控制法團並干預屋苑管理事務，為圍標「鋪路」。

大維修暫叫停 委員不想續任

翠屏北邨大維修現時陷入僵局。據了解，工程顧問公司「鴻毅」因宏福苑事件受查，已公告終止與翠屏北邨的顧問合約，相關勘察工作亦已停止。Martin曾向法團了解，法團目前無意重新招標，「大家都害怕，不是做大維修的好時機。」另有兩名委員坦言，屋苑管理亂象叢生，完成今屆任期後將不續參選，「太麻煩，這屆完了便不做」、「有時都是吃力不討好，經常都被人諸多指點」。

