元朗YOHO Town奪命火｜夫婦臥房間1死1昏迷　消防不排除刑事可能

元朗YOHO Town奪命火警，造成一死一昏迷。死傷者為夫婦關係，男死者56歲，女傷者54歲，火警原因有待調查，消防指不排除涉刑事成份的可能性。



元朗YOHO Town奪命火警，造成一死一昏迷。死傷者為夫婦關係，男死者56歲，女傷者54歲，由消防員破門在房間內救出。（蔡正邦攝）

助理消防區長鄒梓浩表示，部門於早上6時19分接獲多個報案，指元朗YOHO Town一個中層單位發生火警，消防人員在接報後3分鐘已經到達現場。行動中，消防處共出動13架消防車、4架救護車，及75名消防及救護人員，動用1條消防喉及1隊煙帽隊進行灌救。火警於6時42分大致救熄。

火場面積約8米乘5米，消防破門入屋，發現1男1女倒臥房間。消防指客廳首先起火，火警成因仍在調查當中，消防署、警務署、機電工程署、政府化驗所等相關部門亦都會就各方面繼續跟進調查，當中不會排除涉及刑事成分的可能性。

救護主任龔銳龍表示，男事主被救出時已無呼吸脈搏，救護員為他施行心肺復甦法，送往博愛醫院後由醫院宣告不治。

觀看先前直播

涉事單位火光熊熊。（讀者黃先生提供）

在火災後，消防處內部人手調配成立快速應變專隊，當火警發生，會即時出動協助前線人員檢查大廈的消防裝置及設備的效能及工作狀態，如發現不妥當或其他消防安全違規情況，人員會即時採取執法行動。事件中樓宇持有有效的大廈消防裝置周年檢查證書，火警後，快速應變專隊測試大廈消防裝置及設備一切正常。

救護主任龔銳龍表示，事件中一共調派了12名救護人員及4輛救護車，救援人員在現場發現一對男女受傷，他們為夫婦關係，其中女傷者情況危殆，陷入昏迷，由救護人員在現場進行搶救， 並送往屯門醫院，隨後該名傷者轉送東區尤德拿打掃醫院作進一步治理。

另外一名男傷者，由消防人員救出後發現陷入昏迷，救護人員即時為傷者進行搶救，並送往博愛醫院，隨後宣告不治。

署理元朗分區指揮官江偉峰表示，今早近6時接報相關火警後，隨即派出共10架警車及31名人員到場協助搜救，一共疏散435人，案件會交由元朗警區刑事調查隊跟進。

消防接報到場。（讀者提供）

事發於今日（11日）清晨6時19分，多人報案指元龍街8號屋苑「YOHO Town」一個單位冒煙起火，消防到場於早上6時42分將火撲熄。事件中，大約320人需要疏散。

一對分別56歲及54歲的男女由消防救出，陷入昏迷經救護車送院搶救。男事主經搶救後被證實不治；女事主昏迷不醒留醫屯門醫院。

今日（11日）清晨6時19分，警方接獲多人報案指，元龍街8號屋苑「YOHO Town」一個單位冒煙起火。（蔡正邦攝）

今日（11日）清晨6時19分，警方接獲多人報案指，元龍街8號屋苑「YOHO Town」一個單位冒煙起火。（蔡正邦攝）