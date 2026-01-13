土瓜灣唐樓爆炸│機電署：石油氣瓶接駁軟喉被拔除　警重案組跟進

土瓜灣北帝街周一晚上（12日）有唐樓單位發生爆炸，一名男子全身多處燒傷及墮樓送院。



土瓜灣北帝街43至45號唐樓有單位懷疑發生爆炸，一名男子燒傷墮樓，被送到伊利沙伯醫院救治。（戴慧豐攝）

機電工程署回覆《香港01》查詢，指署方於1月12日晚上約7時15分接獲消防處通報，隨即派員前往現場進行調查。經初步調查發現，涉事單位內有一瓶瓶裝石油氣、和一台石油氣煮食爐。懷疑事故發生時，是由於石油氣瓶的接駁軟喉被拔除，導致氣體洩漏，隨後釋出的石油氣被點燃而引發了此次事故。

機電署續指，經由註冊氣體裝置技工進行現場初步檢查和測試，確認氣體煮食爐、接駁軟喉及石油氣瓶均處於結構完整的狀態，並未發現任何漏氣的情況。同時，氣體煮食爐的型號亦已獲得批准。署方已將相關的石油氣裝置帶回進行進一步調查和檢驗。消防處和警務處亦會繼續調查事件起因。

警方表示，案件列作「火警」及「有人從高處墮下」，交由九龍城警區重案組跟進。警方於12日晚上6時49分接獲多人報案，指北帝街43至45號一單位傳出巨響，懷疑發生爆炸，並懷疑42歲姓黃男事主從高處墮下。救援人員接報到場，消防將火救熄。同時發現事主倒臥在上址對開，他全身多處燒傷，由救護車清醒送往伊利沙伯醫院治理。經初步調查，相信該單位一喉管內的氣體洩漏引致爆炸。傷者為上址住戶，事件中有4男1女疏散到安全位置。