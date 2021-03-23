直播｜西貢村屋種大麻　疑自製大麻朱古力　吳耀漢女兒被捕

撰文： 楊婉婷 魯嘉裕 最後更新日期： 2021-03-23 19:58

香港海關​有組織罪案調查科人員揭發西貢南圍村一村屋種植大麻，並拘捕一名女子，據悉為吳耀漢的52歲女兒。據了解，海關人員早前在香港國際機場檢查一個空運郵包時，發現內藏大麻花，案件交由海關​有組織罪案調查科接手跟進，今午（23日）到西貢南圍村進行埋伏行動，一名身穿黑色衛衣的52歲女子現身收貨，人員立即上前截查，並將她押返村屋單位搜查。人員於單位內發現有人種植大麻，懷疑有人將村屋充當大麻種植場，並拘捕該名52歲女子。據悉，人員在單位內發現13棵大麻樹、一樽已收割的大麻，以及數片朱古力，毒品價值約100萬元。該些朱古力懷疑含有大麻成份，不排除有人製作後供應予相熟朋友作派對之用。

據了解，被捕女子吳耀漢女兒，她仍在村屋內候查，其代表律師亦已到場協助。一名相信是吳耀漢妻子的外籍女子Susan亦到場了解，據知她與吳耀漢居於毗鄰的村屋單位。現場所見，海關人員拉起封條封鎖該間村屋。

村民Uncle標表示，吳耀漢的女兒居於上址十多年，平日與村民沒有太多交流，亦甚少與人打招呼，早前她不時投訴村民單位僭建，故鄰里關係一般。成先生指吳耀漢夫婦住在毗鄰村屋，與女兒關係良好。對於吳女涉及毒品案件，他感到驚奇，指「搞呢啲嘢冇得發圍，賺得幾多錢呢？」。

吳耀漢是港產整蠱節目的始祖，最出名是亞視的《吳耀漢攪攪震》。（資料圖片）

翻查資料，2013年吳耀漢兩名女兒皆住在南圍村屋，當時曾因飼養貓隻的問題，與鄰居發生糾紛，更驚動警方到場調查。2013年6月，兩女被指任由所養貓兒爬入鄰居花園便溺，遭鄰居投訴，雙方發生爭執，兩女報稱被人擲貓屎及以粗口辱罵，而鄰居亦報稱被人吐口水，吳耀漢當時亦曾出面護女，警方調查後列作糾紛處理。