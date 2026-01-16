瑪麗醫院涉詐騙案男犯兩度輪椅上掙扎　警制服時遭咬傷

今日（16日）清晨瑪麗醫院發生襲警案。據了解，一名涉及詐騙案被捕的41歲男子，在西區警署扣留期間用頭撼牆受傷，他被送到瑪麗醫院治理。清晨5時許，疑犯被鎖鏈鎖在輪椅上，在S座等候時掙扎，押解的警員制止，被他咬傷右手，將他制服，案件列作襲警跟進。



一名涉及詐騙案的疑犯在瑪麗醫院掙扎，被警員制服。

消息指，被捕人持中國護照，報稱無業。他早前牽涉一宗以欺騙手段取得他人財產的案件，於本周三（14日）下午2時許在羅湖管制站過關時被捕，然後帶返西區警署扣留調查，由港島總區科技及財富調查組跟進。

直到昨日（15日）下午5時許，被捕人在警署內以頭撞牆，隨後被送往瑪麗醫院治療。被捕人治療後返回西區警署，獲安排監禁在一個四面設有軟墊的牢房，由警員負責看守。

昨晚11時許，被捕人表示感到不適但拒絕治療，值日官安排他到另一個四面設有軟墊的牢房及繼續由警員單獨看守。及至今日凌晨2時許，被捕人要求去廁所，由兩名警員負責押解。但被捕人返回牢房時，突然擺脫兩名警員，並以頭撞向牢房鐵閘，因此頭部紅腫，隨即再被送往瑪麗醫院治理，繼續由警員特別看管。

至凌晨4時許，3名警務人員在瑪麗醫院陪同被捕人等候治療時，當時被捕人坐在輪椅並鎖上了鎖鏈，但被捕人嘗試逃走，立刻被警員制服。糾纏期間，一名警員的背部及右手臂被咬傷。被捕人隨後以逃離合法羈留，襲擊警務人員及襲擊執行職責的警務人員的罪名被拘捕，案件現交由西區警區刑事調查第一隊跟進。