渣馬2026│大會為殉職消防何偉豪默哀　未婚妻同袍攜遺照完成半馬

渣打馬拉松2026於本周日（18日）上午舉行，其中，在大埔宏福苑五級大火中殉職的消防員何偉豪，原本報名參加是次半馬賽事。大會特別在半馬第三組賽事開始前，為何偉豪進行默哀儀式，在場人士均站立默哀一分鐘。此外，何偉豪的未婚妻及一眾同袍，穿上印有他生前消防員號碼「18469」的上衣，以及將何的證件相帶在身旁參加11馬比賽，寓意一同參加賽事。



未婚妻在西隧管道內展示何的相片。(網上圖片)

何偉豪的未婚妻於周日晚上在其社交媒體發帖文，文中寫道：「喂喂…肥佬，第一次就跑半馬好叻仔。我地又一齊完成咗啦～《何胖跑步會》陪住你！！多謝渣馬多謝沙田兄弟」。

帖文中附有多張圖片，其中一張為何偉豪生前的同袍，穿上其消防員號碼「18469」的上衣在維園大合照；此外，亦有一張何偉豪過往曾使用的渣打馬拉松跑碼布、風鏡及一隻掛有渣馬獎章的消防員公仔，及其證件相。

此外，帖文亦附有一段短片，可見相信是其未婚妻的跑手，在進行比賽時於不同地區亮出何偉豪的證件相。最後，其同袍帶著何生前的號碼布同相片，一同衝線。

其中一名同袍亦在帖文中留言回覆：「我係起點去讀呢段默哀稿前，練左好多次提自己要忍住，但當聯想起同袍會拎住佢號碼布一齊跑既畫面，真係會忍唔住會好想喊…我係終點見到你地返黎，希望你地聽到 我地係講 「岩岩有一班跑手、好兄弟，帶住佢既摰友完成佢未完成既半馬拉松，為留下來的人，完成佢既心願」 Keep moving forward!加油！」

何偉豪的未婚妻與同袍，一同穿上寫有其消防員號碼的上衣參加半馬。(網上圖片)