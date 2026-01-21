4月大男嬰疑受虐．直播｜警調查揭發兩兄弟同受虐　下午交代案情

▼點擊下圖觀看直播▼

一名4個月大的男嬰（乳名「細波」）懷疑受虐，腦出血抽搐、身上有瘀傷，做開腦放血手術後，留醫兒童深切治療部。警方調查案件後發現「細波」的16個月大胞兄，亦同為受害人。警方已拘捕兩名外傭，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，並將於稍後2時半在大埔警署召開記者會交代詳情，屆時《香港01》會直播。



警方暫未有透露16個大男嬰的傷勢，大埔警區刑事調查隊及警方家庭衝突及性暴力政策組的警官將會在記者會中交代詳情。

4個月大男嬰「細波」，疑遭外傭大動作搖晃及叉頸虐待，導致腦出血要接收緊急手術，在醫院兒童深切治療部留醫。（「細波」父親盧先生提供）

男嬰的父親盧先生今日受訪證實，長子（乳名「大波」」）身體亦有瘀傷，分佈在面、前額，身體和腰，「好似畀人搣咁」。周一（19日）求診，照過X光等，暫時未有醫療報告，現正在威爾斯醫院等候做其他檢查，狀態無異樣，「好精靈」。

盧先生續指，45歲前女傭是指證現任女傭，至於為可同告被捕？他引述警方說：「話佢都有嫌疑，因為接觸過兩個BB。」

盧先生表示，威爾斯親王醫院的醫生接到「細波」的個案後，已於1月18日下午報案，警方調查後懷疑家傭曾經粗暴對待「細波」，遂展開拘捕。

4月大男嬰突腦出血昏迷 外傭疑曾搖晃叉頸 父：最擔心能否康復

4個月大男嬰「細波」疑遭外傭大動作搖晃及叉頸虐待，導致腦出血要接收緊急手術，在醫院兒童深切治療部留醫。（「細波」父親盧先生提供）

警方昨日（20日）回覆查詢時表示，本周日（1月18日）接獲報案，指發現一名約4個月大的男嬰，在上水一單位內受傷，懷疑他曾被不恰當對待。經初步調查後，人員拘捕兩名外籍女子（28及45歲），涉嫌「對所看管兒童或少年人忽略」，現正被扣留調查，案件交由大埔警區重案組跟進。

男嬰爸爸盧先生早前接受《香港01》文字訪問，指1月18日凌晨約1時半飲奶期間「無反應」被送往北區醫院。醫生初步檢查發現他有腦出血，並有抽搐跡象，身上亦有瘀痕，安排將他轉送沙田威爾斯親王醫院。「細波」在當日清晨約5時抵達威院後，入住兒童深切治療部，翌日下午因情況嚴重，要接受緊急手術，清除腦內血水。盧先生指，兒子手術後暫時情況穩定，但仍要進一步觀察及留意腦部會否再出血。

4個月大男嬰「細波」疑遭外傭大動作搖晃及叉頸虐待，導致腦出血要接收緊急手術，在醫院兒童深切治療部留醫。（「細波」父親盧先生提供）

4月大男嬰疑受虐｜大力搖晃可致顱內出血 是否有後遺症取決3要素